KOSGEB 2022’de katma değere öncelik verecek ​

Sağladığı desteklerle işletmelerin büyümesini ve birçok iş fikrinin ticarileşmesini sağlayan KOSGEB, 2022 yılında da hem fiziksel hem dijital kanallar üzerinden çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürecek. 2022’de sağlanan desteklerde ağırlık verilecek konu ise katma değer olarak belirlendi.
Türkiye’nin ihracatında önemli paya sahip olan KOBİ ölçeğindeki firmalar 2021’de zorlu salgın koşullarına rağmen önemli işlere imza atarken, hem iç pazardaki hem de küresel pazardaki büyüme hızlarıyla ekonominin sürükleyicisi olacak.
Bunun yanısıra yeni yılda hızlanan girişimcilik ekosisteminin de hacmini genişletmesi bekleniyor. Bu noktada Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi’nin (KOSGEB) girişimcilere ve işlerini büyütmek isteyen firmalara yönelik firmalara desteği hayati rol oynayacak. KOSGEB’in yeni yıldaki desteklerde ağırlık vereği konu ise katma değer olacak.
10 BİNİN ÜZERİNDE İŞLETMEYE FAİZSİZ DESTEK
KOSGEB’in işletmelere yeni yılda da desteği sürdüreceğini ifade eden KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, salgın sürecinden etkilenen ve imalat sanayisinde faaliyet gösteren 10 binin üzerinde işletmeye yönelik bu yılın başında faizsiz bir destek paketi çıkardıklarını anımsatarak, çalışmaların yeni yılda da devam edeceğini dile getirdi.
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Salgın süreciyle beraber bütün dünyanın imalat sanayisi özelinde Türkiye’ye yöneldiğini vurgulayan Kurt, “Lojistik avantajlarımız var. Büyük firmalar bizim kendi KOBİ’lerimizden faydalanmak istiyor. Nihai ürünlerdeki yerlilik ve millilik oranlarını artırmak için de bu tedarikçi geliştirme programını kurguladık. İnşallah 2022’de de KOBİ’lerimizin büyüme hızına biz güçlü bir şekilde destek olmak istiyoruz” şeklinde konuştu.
TOPLAM BÜTÇE 2 MİLYAR LİRA
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Hasan Basri Kurt, gelecek yıl da KOBİ’lerin büyüme hızına destek olmak istediklerini belirterek, “Türkiye’nin katma değeri yüksek alanlarına KOBİ’lerimizi yönlendirmek istiyoruz” dedi. Kurumun toplam destek bütçesinin 2 milyar lira civarında olduğu bilgisini veren Kurt, kaynağın yaklaşık üçte birini girişimciliğe, önemli bir kısmını Ar-Ge ve Ar-Ge’nin ticarileşmesine, kalanını da işletmelerin kendilerini geliştirmeleri amacıyla kullandıklarını ifade etti.
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Yeşil ekonomi mesaisi
Ar-Ge ve Ür-Ge desteklerinin halihazırda devam ettiğini dile getiren Kurt, şöyle konuştu: “Sadece Ar-Ge’nin yeterli gelmediğini gördük ve zaman içinde Ür-Ge’yi de ekledik. Dijitalleşmeyle beraber birçok konunun anlamının değiştiği gibi Ar-Ge’nin de anlamı değişti.” Kurt, KOSGEB olarak yeni dönemde “Yeşil Ekonomi”ye ilişkin de ciddi bir çalışma yaptıklarını, enerji verimliliğine yönelik KOBİ’lerin farkındalığını artırmak ve onların bu konuda uzman kişiler tarafından destek almasını sağlamak için yeni bir program başlattıklarını söyledi.