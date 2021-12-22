KOSGEB 2022’de katma değere öncelik verecek ​

Türkiye’nin ihracatında önemli paya sahip olan KOBİ ölçeğindeki firmalar 2021’de zorlu salgın koşullarına rağmen önemli işlere imza atarken, hem iç pazardaki hem de küresel pazardaki büyüme hızlarıyla ekonominin sürükleyicisi olacak.

Bunun yanısıra yeni yılda hızlanan girişimcilik ekosisteminin de hacmini genişletmesi bekleniyor. Bu noktada Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi’nin (KOSGEB) girişimcilere ve işlerini büyütmek isteyen firmalara yönelik firmalara desteği hayati rol oynayacak. KOSGEB’in yeni yıldaki desteklerde ağırlık vereği konu ise katma değer olacak.

10 BİNİN ÜZERİNDE İŞLETMEYE FAİZSİZ DESTEK

KOSGEB’in işletmelere yeni yılda da desteği sürdüreceğini ifade eden KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, salgın sürecinden etkilenen ve imalat sanayisinde faaliyet gösteren 10 binin üzerinde işletmeye yönelik bu yılın başında faizsiz bir destek paketi çıkardıklarını anımsatarak, çalışmaların yeni yılda da devam edeceğini dile getirdi.

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Salgın süreciyle beraber bütün dünyanın imalat sanayisi özelinde Türkiye’ye yöneldiğini vurgulayan Kurt, “Lojistik avantajlarımız var. Büyük firmalar bizim kendi KOBİ’lerimizden faydalanmak istiyor. Nihai ürünlerdeki yerlilik ve millilik oranlarını artırmak için de bu tedarikçi geliştirme programını kurguladık. İnşallah 2022’de de KOBİ’lerimizin büyüme hızına biz güçlü bir şekilde destek olmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

TOPLAM BÜTÇE 2 MİLYAR LİRA

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Hasan Basri Kurt, gelecek yıl da KOBİ’lerin büyüme hızına destek olmak istediklerini belirterek, “Türkiye’nin katma değeri yüksek alanlarına KOBİ’lerimizi yönlendirmek istiyoruz” dedi. Kurumun toplam destek bütçesinin 2 milyar lira civarında olduğu bilgisini veren Kurt, kaynağın yaklaşık üçte birini girişimciliğe, önemli bir kısmını Ar-Ge ve Ar-Ge’nin ticarileşmesine, kalanını da işletmelerin kendilerini geliştirmeleri amacıyla kullandıklarını ifade etti.

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Yeşil ekonomi mesaisi

Ar-Ge ve Ür-Ge desteklerinin halihazırda devam ettiğini dile getiren Kurt, şöyle konuştu: “Sadece Ar-Ge’nin yeterli gelmediğini gördük ve zaman içinde Ür-Ge’yi de ekledik. Dijitalleşmeyle beraber birçok konunun anlamının değiştiği gibi Ar-Ge’nin de anlamı değişti.” Kurt, KOSGEB olarak yeni dönemde “Yeşil Ekonomi”ye ilişkin de ciddi bir çalışma yaptıklarını, enerji verimliliğine yönelik KOBİ’lerin farkındalığını artırmak ve onların bu konuda uzman kişiler tarafından destek almasını sağlamak için yeni bir program başlattıklarını söyledi.

FOTOĞRAF 7 Mutfağında farklı lezzetleri keşfetmeye çalışan Emine Altındağ, demir tatlısı yapmak için gerekli malzemeyi temin etmesiyle başladığı mutfak malzemesi ve pasta kalıbı işine koyuldu. Sektöre 6 yıl önce giren Altındağ, anlaştığı bir ustayla imal ettiği kalıpların sosyal medyadan ilgi görmesiyle ilk dükkanını açtı. İşlerinin büyümesiyle talebe yetişemeyen girişimci Altındağ, KOSGEB desteğiyle yurt içi ve dışından talepleri karşılamak için gece gündüz çalışıyor. <br><br> Ticaret hayatına dair hiç bilgisi olmadığını anlatan Altındağ, KOSGEB'in girişimci kadınlara verdiği destekle hayatının değiştiğini aktardı. Altndağ, başvuruların son gününde görevlinin de ilgisiyle hikayesinin başladığını anlatarak, \"Gördüğüm kursun ardından KOSGEB desteğiyle, vergi levhamla 10 metrekarelik ilk küçük şahıs firmamı açtım. Bugün devletimiz birçok kanalda yardımcı olmaya çalışıyor, 'Siz yapın biz destekleriz' diyor. Bu işe 50 lirayla başladım. 100, 200 derken kadınlarımız işlerini büyütebilirler.\" diye konuştu. \"Almanya, Fransa, Lübnan ve Norveç'e gönderiyoruz\" <br><br> Kısa sürede mutfak araç gereçleri üzerine satış yaptığı dükkanında işleri büyüttüğünü, yurt içi ve dışı satışlarıyla yıllık 3 milyon lira gelir elde ettiğini vurgulayan Altındağ, şöyle devam etti: \"Ülkede bütün şehirlere kargoyla ürünlerimizi gönderiyoruz. Şehirden bir iz taşıması adına da paketlerimizin içine hediyelik, 'Mevlana şekeri' koyuyoruz. Bugün zaman zaman yurt dışına da ürün gönderiyoruz. e-ticaret işlerine de devam ediyoruz. Sayfamızın farkına varan yurt dışından takipçilerimiz de var. Almanya, Fransa, Lübnan ve Norveç'e gönderiyoruz. Mutfağımda yemek yaparken, saçımda yağ ve salça kokusu varken 40'lı yaşların üzerinde ticarete atıldım.\" \"Türkiye ekonomisinde biz de varız\" <br><br> Altındağ, mağazasında birçok farklı mutfak ürününün satışını yaptığını söyledi. <br><br> Salgından önce çalışmak isteyen kadınlar için kurslar verdiğini paylaşan Altındağ, şunları kaydetti: \"Birçok kadın bazı nedenlerle çalışma hayatında yer alamıyor. Ben ve benim gibi girişimci kadınlara yardımcı olacak benden daha fazla kanala ulaşabilecek bakan, müsteşar, haberci, memur ya da Anadolu'daki sıradan bir kadın olur. Birbirimize destek verelim, 'Türkiye ekonomisinde biz de varız' diyelim. Benim tek istediğim bu. Yaşım 48 çocuklarımı büyüttüm, hayatımın sonuna doğru gidiyorum, bir insanın hayatına nasıl dokunabilirim bunun mücadelesi içindeyim.\" Altındağ, şehit ailelerinin ve ekonomik olarak zayıf durumda olan ailelerin kız çocuklarına burs imkanı sağlamak istediğini de sözlerini ekledi. KOSGEB desteğiyle işlerini büyüten kadın girişimci yılda 3 milyon lira kazanıyor Kadın girişimci KOSGEB desteğiyle işlerini büyüttü: 50 lira ile başladım şimdi yılda 3 milyon lira kazanıyorum Konya'da 10 metrekarelik dükkanda mutfak malzemeleri satışıyla başladığı işi KOSGEB desteğiyle büyüten 48 yaşındaki Emine Altındağ, ihracata başladı. Altındağ "Bugün devletimiz birçok kanalda yardımcı olmaya çalışıyor, 'Siz yapın biz destekleriz' diyor. Bu işe 50 lirayla başladım.Ülkede bütün şehirlere kargoyla ürünlerimizi gönderiyoruz. Şehirden bir iz taşıması adına da paketlerimizin içine hediyelik, 'Mevlana şekeri' koyuyoruz. Bugün zaman zaman yurt dışına da ürün gönderiyoruz. Toplamda yıllık 3 milyon lira gelir elde ediyorum" ifadelerini kullandı.



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