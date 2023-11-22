KOSGEB girişimciyi cesaretlendirdi

Son yıllarda güçlü üretim altyapısını girişimci ruhla birleştiren Türkiye, birçok önemli marka çıkarırken, alttan gelen yeni iş fikirlerinin sayısı da artmaya başladı. Daha önceden birçok girişimci adayı parlak iş fikirlerini gerçeğe dönüştüremediği için şikayet ederken, son yıllarda Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’nın (KOSGEB) devreye aldığı projelerle yeni markalar doğmaya başladı.

Tarımdan turizme, makine üretiminden savunma sanayiine kadar birçok farklı alanda sağlanan hibe ve teşvikler işe yaradı. Her geçen gün yeni bir başarı hikayesini duyduğumuz şu günlerde, KOSGEB’in uzun yıllardır attığı kararlı adımların oldukça önemli payı bulunuyor.

HEM İŞ FİKRİNE HEM DE İŞLETMELERE DESTEK

Türkiye’nin 81 ilini karış karış dolaşarak saha araştırması yapan ve işletmelerin beklentilerine göre projeler üreten KOSGEB’in planlı politikası sayesinde her geçen gün yeni destek programları duyuruluyor. Söz konusu destek programları bugüne kadar Ar-Ge’den e-ihracata, gıda teknolojilerinden sanayiye kadar birçok başlık altında sunuldu. Girişimcilere sunduğu desteklerle önemli yatırımları ülkemize kazandıran KOSGEB, bir yandan da bu işletmeler aracılığıyla istihdam artışını destekliyor.

İSTİHDAMIN %71’İ KOBİ’LERDEN

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye’deki işletmelerin yüzde 99’u KOBİ statüsündeki firmalardan oluşuyor. İhracatın ve Ar-Ge harcamasının 3’te 1’ini, cironun yüzde 43’lük bölümünü KOBİ’ler gerçekleştiriyor. KOBİ sayısı 3 milyonu aşan ülkede istihdamın yüzde 71’i küçük ve orta büyüklükteki işletmelerde çalışıyor. KOSGEB ise girişimcilere yönelik destek programları, hibe imkanları, eğitim ve danışmanlık hizmetleriyle KOBİ’lerin büyümelerine, rekabetçiliğine, üretim

ve ihracatına katkı sağlıyor.

6 ayda 27 bin işletmeye omuz verdi

KOSGEB, 2023’ün ilk yarısında 27 bin işletmeye yaklaşık 1 milyar 900 milyon lira destek ödemesi yaptı. Bu desteğin 1 milyar 242 milyon lirası geri ödemesiz, 637 milyon lirası geri ödemeli olarak sağlandı. Listede girişimci destekleri başı çekti. Bu alanda 8 bin 282 geleneksel girişimciye 71 milyon lira, 4 bin 914 ileri girişimciye 278 milyon lira geri ödemesiz destek sağlandı. KOSGEB aynı zamanda 6 Şubat depremlerinin yaşandığı 11 ildeki 2 bin 800 firmaya şu ana dek 925 milyon lira destek sundu. 450 milyon dolarlık finansmanın KOSGEB tarafından deprem bölgesindeki KOBİ’lerin hesaplarına yatırılmaya başladığını açıklayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Şu an başvuran işletme sayımız 50 bine erişti” dedi.







