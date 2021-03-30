Ekonomi KOSGEBten 30 bin girişimciye destek
İŞ DÜNYASI

KOSGEB'ten 2021 yılında 30 bin girişimciye destek

KOSGEB'ten 30 bin girişimciye destek

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) bu yıl 30 bin girişimciyi destekleyecek. Girişimcilik destekleri kapsamında geçen yıl 11 bin 809 kadın girişimciye destek veren kurum, bu yıl da 12 bin kadını desteklemeyi planlıyor

Haber Merkezi AA
KOSGEBten 2021 yılında 30 bin girişimciye destek
Foto/arşiv

KOSGEB, KOBİ ve girişimcilerin yenilikçi, teknolojik ve rekabetçi bir yapıya ulaşmalarına katkı sağlamak, ekonomik ve sosyal kalkınmadaki paylarını artırmak amacıyla destek vermeye devam ediyor.

Başkanlık, iş kurma ve yürütme konularında bilgi ve becerilerini geliştirmek için bu yıl 30 bin girişimciyi desteklemeyi planlıyor.

Girişimcilik destekleri kapsamında geçen yıl 11 bin 809 kadın girişimciye destek sağlayan KOSGEB, bu yıl da 12 bin kadını benzer şekilde desteklemeyi öngörüyor. Kurum tarafından 2021'de kadınlara sağlanacak girişimcilik desteklerinin toplam girişimcilik destekleri içindeki payının yüzde 29'u bulması bekleniyor.

KOBİ'lerin uluslararası pazarlara açılmalarına, ihracat kapasitelerini geliştirmelerine ve Türkiye'nin 2023 ihracat hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamak amacıyla çalışan KOSGEB, bu doğrultuda desteklerini sürdürüyor.

Özellikle KOBİ'lerin KOSGEB destekleri sonucu kendi aralarında ve büyük işletmelerle iş birliği yaparak büyümesinin önünün açılması için çalışmalar yürütülüyor. Bu kapsamda 2021'de 132 KOBİ'nin KOSGEB'den destek alarak bu iş birliğine girmesi planlanıyor.

Finansman desteği sağlanan işletme sayısı 19 bin 300'e çıkarılacak

KOSGEB, KOBİ'lerin sanayide katma değer odaklı yapısal dönüşüme ayak uydurabilmeleri için orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerde üretim kabiliyeti kazandıracak modern teknolojileri edinmeleri, dijital teknolojilerden yararlanarak verimlilik ve ürün kalitelerini artırmaları konularında proje esaslı destekler de sağlıyor. Bu kapsamda kurum 121 teknolojik ürüne destek verecek.

Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin üretimi ve ticarileştirilmesi, orta yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin yerli sanayi tarafından üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla işletmelerce gerçekleştirilecek yatırımları da destekleyen KOSGEB, bu yıl orta yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında 7 bin 500 işletmeye destek sunacak.

Böylelikle ülkenin, katma değer yaratarak uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü artıracak yüksek teknoloji ürünlerinin meydana gelmesi ve ticarileşmesi planlanıyor.

Kurum, finansman alanında da işletmeleri desteklemek için çalışma yürütüyor.

KOSGEB, 2021'de finansman desteği sağlanan işletme sayısını 19 bin 300'e çıkarmayı planlıyor. Geçen yıl bu alanda 14 bin 544 işletmeye destek verilmişti.

  • Yerli üretime destek sağlanması konusunda da hassas davranan Başkanlık, bu yıl 35 ürünün yerli üretimine destek sağlamayı hedefliyor.

KOSGEB'ten teminatsız geri ödemeli destek
EKONOMİ
KOSGEB'ten teminatsız geri ödemeli destek

Devlet desteği ile kurdu şimdi Türkiye'nin her yerine gönderiyor
FOTOĞRAF 5
Title
Unutulmaya yüz tutan ancak son yıllarda teşviklerle yörede üretimi yaygınlaşan ata buğdayı kavılcayı işlemek için KOSGEB'e başvuran Baki, devlet desteğiyle Kars Organize Sanayi Bölgesi'nde değirmen kurdu. Sahip çıktığı ata mirası buğdayı değirmende un haline getirerek pazarlayan Baki, yoğunlukla Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinden gelen siparişlere yetişmeye çalışıyor.
Title
Hümeyra Hanım Baki, kavılca tohumuyla ilgili araştırmalar yapıp makaleler okuduğunu söyledi. Kavılcanın kendini çok muhafaza eden ve çok ayrıcalıklı bir ürün olduğu bilgisini aldığını ifade eden Baki, şöyle konuştu: Gelecek vadeden bir ürün olduğu için bu işe böyle gönül verdik. Allah devletimizden razı olsun, devletimizin de büyük desteğiyle KOSGEB'e başvuru yaptık. Onların da desteğiyle değirmenimizi kurduk. Burada un, bulgur işliyoruz. Kavılca unun girdiği her yerde kullanılır. Kavılca zor bir ürün, 7 tane kavuzu vardır ve o kavuzundan ayırmak için kırarak işlemi yapıyoruz. Türkiye'nin her yerine kargo ile gönderim yapıyoruz. Baki, en çok Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinden sipariş aldıklarını belirterek, ürünleri taze olarak müşterilerine göndermek için çabaladığını dile getirdi.
Title
İşine gönül verdiğini anlatan Baki, Atalık bu tohumun genetiğiyle hiç oynanmamış ve sağlıklı bir ürün. İşimi de çok severek yapıyorum, kadın her şeyi başarır. ifadesini kullandı. KOSGEB İl Müdürü Lütfullah Aktaş da kavılcanın ülke, bölge ve Kars için çok önemli bir ürün olduğunu vurguladı. Kurum olarak kavılcaya yönelik girişimleri desteklediklerini aktaran Aktaş, şunları kaydetti: Kavılcanın işlenerek katma değer bir ürün haline getirilmesine destek veriyoruz. Bu işletmemiz ileri girişimcilik destek programı kapsamında KOSGEB'den 155 bin lira hibe desteği almaya hak kazandı. Kuruluş aşaması için 5 bin lira, imalat sürecinde kullanacağı makine ekipmanları için 100 bin lira, destek ödemesi aldı. İşletme ayrıca çalıştıracağı personelleri için KOSGEB'in geri ödemesiz hibe olarak verilen 50 bin lira performans desteğini almaya hak kazandı. Ayrıca işletmemiz KOSGEB finansman desteği kapsamında 70 bin liraya kadar geri ödemeli destek verdik. Kadın girişimcileri önemsediklerini dile getiren Aktaş, bu tarz çalışmaların kendilerini mutlu ettiğini sözlerine ekledi.
Title
Title
Devlet desteği ile kurdu şimdi Türkiye'nin her yerine gönderiyor
Karslı girişimci Hümeyra Hanım Baki, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) desteğiyle değirmen kurarak iş sahibi oldu.


Abone Ol Google News
300 bin lira gelir bekliyor

300 bin lira gelir bekliyor

​Bu iş için kiraya çıkıp evini seraya dönüştürdü.
Gramında 22 bin adet yumurta

Gramında 22 bin adet yumurta

​Zehriyle öldüren balon balığında korkutan tespitler.
Savunma Sanayii Başkanı Demir: HÜRJET TCG Anadoluya konuşlandırılabilir

Birleşmiş Milletler'in düzenlediği etkinliğe video mesaj gönderdi.

Ayvatoğlu'nun gözaltındaki arkadaşlarının ifadelerine ulaşıldı.
Devlet <br>desteğiyle kurdu

Devlet
desteğiyle kurdu

Şimdi Türkiye'nin her yerine gönderiyor.

​MHP Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Türkiye 'Grafen' üretimine başladı

Türkiye 'Grafen' üretimine başladı

​Sadece 9 ülke yapıyordu...

'Eren-12 Güleşli' operasyonu başlatıldı.
İstanbul bildiğimiz gibi

İstanbul bildiğimiz gibi

Görüntüler bu sabahtan: ​Metrobüsler ve duraklar hınca hınç insan
Tüm koleksiyon taranacak

Tüm koleksiyon taranacak

Türkiye'nin ilk kütüphanesi 'Beyazıt' dijital ortama aktarılacak.

Evimizi asla terk etmeyiz

Evimizi asla terk etmeyiz

​İsrail'in tehdidi altındaki mahallenin sakini olan Arafa, Yeni Şafak'a konuştu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.