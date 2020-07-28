Kötümser tahminler boşa çıktı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından temmuz ayına ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi (RGKE) açıklandı. Buna göre, RKGE, temmuzda bir önceki aya göre 8,1 puan artarak 100,7 seviyesinde gerçekleşti.

GELECEK 3 AY İŞLER YOLUNDA

Aynı dönemde mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) ise 9,6 puan yükselerek 99,4'e ulaştı. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son 3 aydaki toplam sipariş miktarı, mevcut toplam sipariş miktarı, gelecek 3 aydaki üretim hacmi, gelecek 3 aydaki ihracat sipariş miktarı, gelecek 3 aydaki toplam istihdam miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması ve genel gidişata ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, mevcut mamul mal stoku endeksi azalış yönünde etkiledi.

İSTİHDAM DA YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Gelecek 3 aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarında bir önceki ayda artış bekleyenler lehine olan seyir güçlendi. Gelecek 3 aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentiler güçlendi, gelecek 12 aydaki sabit sermaye yatırım harcamasında azalış bekleyenler lehine olan seyir ise zayıfladı. Gelecek 12 aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 12,0 seviyesinde gerçekleşti.

KAPASİTE KULLANIMI %70,7'Yİ GEÇTİ

İmalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.749 iş yeri tarafından temmuz ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi. Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, temmuzda bir önceki aya göre 4,7 puan artarak yüzde 70,7'ye yükseldi.

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ALBAYRAK: ÇARKLARI DAHA HIZLI ÇEVİRELİM

Berat Albayrak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, temmuz ayına ilişkin açıklanan ekonomik verileri değerlendirdi. Kapasite kullanım oranının temmuzda 4,7 puan artarak yüzde 70,7’ye yükseldiğini aktaran Albayrak, şunları kaydetti: “Temmuz verilerine maşallah. Sektörel güven endekslerindeki artışın ardından reel kesim güven endeksi de 8,1 puan artarak 100,7 seviyesine çıktı. Çarkları hep beraber daha hızlı çevirelim.”

HİZMETE GÜVEN YÜZDE 20 ARTTI

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi haziran ayında 55,5 iken bu ay yüzde 20,2 artarak 66,7’ye yükseldi. Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi temmuzda yüzde 9,6 artarak 94,6 oldu. Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi de geçen ay 78 iken bu ay yüzde 11,6 artarak 87’ye ulaştı. İnşaat sektöründe bir önceki aya göre alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi ve alt endeksi yüzde 25 artarak 73,9, gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksi de yüzde 3,4 artarak 100 oldu.