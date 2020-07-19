​Köy hayatını seçti: Markalaşan hobisi ile Avrupa’ya bal ihracatına geçti

“Bir arımız olsun da balımız gelsin gibiydi. İşin içine girip, zevkli, bereketli ve kazançlı olduğunu görünce bu işi geliştirdim. Şu anda 190 tane kovanım var. Yani bu sene 2 ton kadar organik bal bekliyorum. 2 tondan yıllık gelirim 200 bin lira kadar bir gelir elde ediyorum. 200 bin liranın masrafı da 20 ile 30 bin lira bir masrafı oluyor. Biz ailece çalışıyoruz. Çocuklarımla birlikte çalışıyorum. Senelik olarak sadece biz yılda tek bir sefer bal hasadı yapıyoruz. Sabit arıcıyız, bizim burası yayladır. O şekil geçimimizi yapıyoruz. Gerçekten de arıcılık keyifli ve zevkli bir iş. Aynı zamanda gıda olarak da ürettiğimiz bal şifadır. Ben balı özellikle tüketiciye bizzat kendim iletiyorum, tüketiciye sunuyorum. Aracıyı pek araya koymuyorum. İstanbul’a götürüyordum. Oradan yeğenim markalaşıp yurt dışına gönderebileceğimizi söyledi. Markamızı Bal Doğası olarak tescil ettirdik. Rusya’ya ve İtalya üzerinden de Avrupa’ya da bal gönderiyoruz.”