Köy okullarına teknoloji sınıfı

Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği tarafından hayata geçirilen ‘Yarını Kodlayanlar’ projesi de köy okullarına tam donanımlı teknoloji sınıfları açıyor. Proje kapsamında, bugüne kadar 30 köy okulunda tam donanımlı teknoloji sınıfları faaliyete geçirildi. 6 yıllık mazisi olan projede, sınıflara projeksiyon cihazı, 3D kalem, bilgisayar, 3D yazıcı, eğitim ve STEM kitleri, Zoom iletişim ve etkinlik araçları yerleştirildi.

6 BİN ÇOCUĞA ULAŞILDI

Çevre köyler de dahil olmak üzere 6 bini aşkın çocuğa teknoloji eğitimi verildi. Çocukların kodlama eğitimi alması da sağlandı. Yıl sonuna kadar 15 yeni okulla beraber toplamda 45 okula ulaşılması hedefleniyor. ‘Yarını Kodlayanlar’ın bir alt projesi olan ‘Köy Okulları’ kapsamında yapılan çalışmalar, Gaziantep’te paylaşıldı. Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy ve Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır’ın katılımıyla düzenlenen toplantı sonrası, Gaziantep Yamaçoba İlkokulu’nda açılan teknoloji sınıfı da ziyaret edildi. Engin Aksoy, vakıf olarak, bugüne kadar reel değeri 104,3 milyon TL olan 16 sosyal projeyle 4,2 milyon kişiye ulaştıklarını söyledi.

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360 KÖY DOLAŞILACAK

‘Yarını Kodlayanlar’ projesiyle, Türkiye’nin dört bir yanında 7-14 yaş arası çocuklara kodlama eğitimleri verdiklerini belirten Ersoy, “Ulaştığımız çocuk sayısı 280 bini aştı. Gezici eğitimlerle 360 köyü dolaşarak projeyi 10 bin çocukla daha buluş-turmayı hedefliyoruz” dedi. Sezai Hazır da okullarda açtıkları teknoloji sınıfları ile çocukların dijital becerilerini geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi. Hazır, “Ayrıca okullardaki öğretmenlerimizin de kodlama, üç boyutlu tasarım gibi becerilerini geliştirerek okul içinde bir dijital öğrenme ekosistemi oluşturmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

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