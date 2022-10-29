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Köy okullarına teknoloji sınıfı

Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği tarafından hayata geçirilen ‘Yarını Kodlayanlar’ projesi kapsamında köy okullarına teknoloji sınıfları açılıyor. Altı aylık proje sürecinde 30 köy okulunda tam donanımlı teknoloji sınıfları faaliyete geçti.

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Orhan Orhun Ünal Yeni Şafak
Köy okullarına teknoloji sınıfı
Altı bin çocuğa ulaşıldı.

Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği tarafından hayata geçirilen ‘Yarını Kodlayanlar’ projesi de köy okullarına tam donanımlı teknoloji sınıfları açıyor. Proje kapsamında, bugüne kadar 30 köy okulunda tam donanımlı teknoloji sınıfları faaliyete geçirildi. 6 yıllık mazisi olan projede, sınıflara projeksiyon cihazı, 3D kalem, bilgisayar, 3D yazıcı, eğitim ve STEM kitleri, Zoom iletişim ve etkinlik araçları yerleştirildi.

6 BİN ÇOCUĞA ULAŞILDI

Çevre köyler de dahil olmak üzere 6 bini aşkın çocuğa teknoloji eğitimi verildi. Çocukların kodlama eğitimi alması da sağlandı. Yıl sonuna kadar 15 yeni okulla beraber toplamda 45 okula ulaşılması hedefleniyor. ‘Yarını Kodlayanlar’ın bir alt projesi olan ‘Köy Okulları’ kapsamında yapılan çalışmalar, Gaziantep’te paylaşıldı. Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy ve Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır’ın katılımıyla düzenlenen toplantı sonrası, Gaziantep Yamaçoba İlkokulu’nda açılan teknoloji sınıfı da ziyaret edildi. Engin Aksoy, vakıf olarak, bugüne kadar reel değeri 104,3 milyon TL olan 16 sosyal projeyle 4,2 milyon kişiye ulaştıklarını söyledi.

360 KÖY DOLAŞILACAK

‘Yarını Kodlayanlar’ projesiyle, Türkiye’nin dört bir yanında 7-14 yaş arası çocuklara kodlama eğitimleri verdiklerini belirten Ersoy, “Ulaştığımız çocuk sayısı 280 bini aştı. Gezici eğitimlerle 360 köyü dolaşarak projeyi 10 bin çocukla daha buluş-turmayı hedefliyoruz” dedi. Sezai Hazır da okullarda açtıkları teknoloji sınıfları ile çocukların dijital becerilerini geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi. Hazır, “Ayrıca okullardaki öğretmenlerimizin de kodlama, üç boyutlu tasarım gibi becerilerini geliştirerek okul içinde bir dijital öğrenme ekosistemi oluşturmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

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TOGG ezberleri bozmaya geliyor: İşte Türkiye'nin otomobilinin renklerindeki sır
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2019 yılında Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu, TOBB koordinasyonunda, Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Turkcell Grubu ve Zorlu Holding grubu ortaklığı ile adımı atılan, 18 Temmuz 2020'de de temeli atılan Gemlik TOGG Fabrikası'nda sona gelindi.

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Yarın açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı Gemlik fabrikasının tamamlanan yol ve kavşakları da TOGG'un piyasaya çıkmasını bekliyor.

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TÜRKİYE'NİN OTOMOBİLİ EZBERLERİ BOZACAK
Boyahanesinden kaynak ve montaja, tesisat ve batarya üretim hattına kadar son teknoloji robot ve tamamen yerli yazılımlar kullanılarak ilk yıl 80 bin adet üretilmesi hedeflenen TOGG'un CSUV modeli emsalleri göz önüne alındığında tüm ezberleri bozacak.

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LOGOSU GİBİ RENKLERİNİN DE ANLAMI OLACAK
Endüstri 4.0'a yönelik akıllı sistemlerin kullanıldığı otomobil sadece elektrikli bir otomobilden ziyade otonom sürüş özellikleri uzaktan kontrol özellikleriyle akıllı bir otomobil olarak satılacak. 200 ve 400 beygir 2 farklı güç sunacak olan CSUV TOGG'lar seçime göre 0 dan 100 kilometreye 7.6 ve 4.8 saniye gibi sürelerde ulaşacaklar. TOGG'un hayatı kolaylaştıran mobilite çözümleri sayesinde teknolojiyi ve insanı bugünün ve yarının kesişim noktasında bir araya getiren bir teknoloji şirketi olduğunu vurgulayan logosu gibi renklerinin de bir anlamı olacak.

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Her renge Türkiye ile ilgili bir isim verilen TOGG'da kırmızı - Anadolu ateşi,

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Mavi - Gemlik mavisi,

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Beyaz ise Pamukkale beyazı olarak adlandırılacak.

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CSUV modelin C segmentli diğer kardeşleri olan sedan ve hatchback modellerin de banttan inip sertifikasyon süreçlerini tamamlamasıyla birlikte 2023 yılı mart ayında TOGG'un satışları başlayacak.

TOGG ezberleri bozmaya geliyor: İşte Türkiye'nin otomobilinin renklerindeki sır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın Bursa'da yapacağı açılışın ardından seri üretimine başlanacak Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG için Gemlik ilçesindeki dev fabrikada hazırlıklar tamamlandı. Yılda 80 bin otomobilin banttan indirilmesi hedeflenen Türkiye'nin otomobilinin logosu gibi renkleri de anlamlı olacak.
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