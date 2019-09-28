Ekonomi Kredi kartı kullananlar dikkat Faizler düştü
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kredi kartı kullananlar dikkat: Faizler düştü

Merkez Bankası'nın ilkini temmuz ayında yaptığı 425 baz puan faiz indirimine, 12 Eylül'de 325 baz puan indirimle devam etmesi sonrası bankalar da art arda faiz oranlarını düşürmeye başlamıştı. Konut ve araç kredisi faiz oranlarında düşüş sonrası kredi kartı faiz oranları da indirildi. Merkez Bankası’nın kredi kartı işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarının düşürülmesi kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Haber Merkezi IHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Merkez Bankası, kredi kartı işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarını düşürdü. Buna göre, Türk Lirası cinsinden yapılan kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami faiz oranı yüzde 2’den yüzde 1,60’a indirildi.

Yüzde 1,60 olarak uygulanan yabancı para cinsinden yapılan kredi karşı işlemlerinde ise aylık azami faiz oranı yüzde 1,28 olarak belirlendi.

Ayrıca aylık gecikme faizi oranları ise Türk Lirası cinsinden işlemler için yüzde 2,40’tan yüzde 2’ye indirilirken yabancı para cinsinden işlemlerde de yüzde 2’den yüzde 1,68’e indirildi.

Merkez Bankası’nın aldığı faiz indirimi kararları 1 Ekim’den itibaren geçerli olacak.

5,8'lik depremin ardından korkudan evlerine giremiyorlar
FOTOĞRAF 20
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Önceki gün saat 13.59'da meydana gelen 5.8'lik depremin ardından Silivrililer, ilk geceyi afet toplanma alanlarında geceyi geçirmişti. İkinci gün de çok sayıda vatandaş, kendilerini dışarıda güvende hissettiklerini belirterek, geceyi afet toplanma alanlarındaki çadırlarında geçirdi.
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Önceki gün saat 13.59'da meydana gelen 5.8'lik depremin ardından Silivrililer, ilk geceyi afet toplanma alanlarında geceyi geçirmişti. İkinci gün de çok sayıda vatandaş, kendilerini dışarıda güvende hissettiklerini belirterek, geceyi afet toplanma alanlarındaki çadırlarında geçirdi.
Title
Önceki gün saat 13.59'da meydana gelen 5.8'lik depremin ardından Silivrililer, ilk geceyi afet toplanma alanlarında geceyi geçirmişti. İkinci gün de çok sayıda vatandaş, kendilerini dışarıda güvende hissettiklerini belirterek, geceyi afet toplanma alanlarındaki çadırlarında geçirdi.
Title
Önceki gün saat 13.59'da meydana gelen 5.8'lik depremin ardından Silivrililer, ilk geceyi afet toplanma alanlarında geceyi geçirmişti. İkinci gün de çok sayıda vatandaş, kendilerini dışarıda güvende hissettiklerini belirterek, geceyi afet toplanma alanlarındaki çadırlarında geçirdi.
Title
Önceki gün saat 13.59'da meydana gelen 5.8'lik depremin ardından Silivrililer, ilk geceyi afet toplanma alanlarında geceyi geçirmişti. İkinci gün de çok sayıda vatandaş, kendilerini dışarıda güvende hissettiklerini belirterek, geceyi afet toplanma alanlarındaki çadırlarında geçirdi.
Title
Önceki gün saat 13.59'da meydana gelen 5.8'lik depremin ardından Silivrililer, ilk geceyi afet toplanma alanlarında geceyi geçirmişti. İkinci gün de çok sayıda vatandaş, kendilerini dışarıda güvende hissettiklerini belirterek, geceyi afet toplanma alanlarındaki çadırlarında geçirdi.
Title
Önceki gün saat 13.59'da meydana gelen 5.8'lik depremin ardından Silivrililer, ilk geceyi afet toplanma alanlarında geceyi geçirmişti. İkinci gün de çok sayıda vatandaş, kendilerini dışarıda güvende hissettiklerini belirterek, geceyi afet toplanma alanlarındaki çadırlarında geçirdi.
Title
Önceki gün saat 13.59'da meydana gelen 5.8'lik depremin ardından Silivrililer, ilk geceyi afet toplanma alanlarında geceyi geçirmişti. İkinci gün de çok sayıda vatandaş, kendilerini dışarıda güvende hissettiklerini belirterek, geceyi afet toplanma alanlarındaki çadırlarında geçirdi.
Title
Önceki gün saat 13.59'da meydana gelen 5.8'lik depremin ardından Silivrililer, ilk geceyi afet toplanma alanlarında geceyi geçirmişti. İkinci gün de çok sayıda vatandaş, kendilerini dışarıda güvende hissettiklerini belirterek, geceyi afet toplanma alanlarındaki çadırlarında geçirdi.
Title
Önceki gün saat 13.59'da meydana gelen 5.8'lik depremin ardından Silivrililer, ilk geceyi afet toplanma alanlarında geceyi geçirmişti. İkinci gün de çok sayıda vatandaş, kendilerini dışarıda güvende hissettiklerini belirterek, geceyi afet toplanma alanlarındaki çadırlarında geçirdi.
Title
Önceki gün saat 13.59'da meydana gelen 5.8'lik depremin ardından Silivrililer, ilk geceyi afet toplanma alanlarında geceyi geçirmişti. İkinci gün de çok sayıda vatandaş, kendilerini dışarıda güvende hissettiklerini belirterek, geceyi afet toplanma alanlarındaki çadırlarında geçirdi.
Title
Önceki gün saat 13.59'da meydana gelen 5.8'lik depremin ardından Silivrililer, ilk geceyi afet toplanma alanlarında geceyi geçirmişti. İkinci gün de çok sayıda vatandaş, kendilerini dışarıda güvende hissettiklerini belirterek, geceyi afet toplanma alanlarındaki çadırlarında geçirdi.
Title
Önceki gün saat 13.59'da meydana gelen 5.8'lik depremin ardından Silivrililer, ilk geceyi afet toplanma alanlarında geceyi geçirmişti. İkinci gün de çok sayıda vatandaş, kendilerini dışarıda güvende hissettiklerini belirterek, geceyi afet toplanma alanlarındaki çadırlarında geçirdi.
Title
Önceki gün saat 13.59'da meydana gelen 5.8'lik depremin ardından Silivrililer, ilk geceyi afet toplanma alanlarında geceyi geçirmişti. İkinci gün de çok sayıda vatandaş, kendilerini dışarıda güvende hissettiklerini belirterek, geceyi afet toplanma alanlarındaki çadırlarında geçirdi.
Title
Önceki gün saat 13.59'da meydana gelen 5.8'lik depremin ardından Silivrililer, ilk geceyi afet toplanma alanlarında geceyi geçirmişti. İkinci gün de çok sayıda vatandaş, kendilerini dışarıda güvende hissettiklerini belirterek, geceyi afet toplanma alanlarındaki çadırlarında geçirdi.
Title
Önceki gün saat 13.59'da meydana gelen 5.8'lik depremin ardından Silivrililer, ilk geceyi afet toplanma alanlarında geceyi geçirmişti. İkinci gün de çok sayıda vatandaş, kendilerini dışarıda güvende hissettiklerini belirterek, geceyi afet toplanma alanlarındaki çadırlarında geçirdi.
Title
Önceki gün saat 13.59'da meydana gelen 5.8'lik depremin ardından Silivrililer, ilk geceyi afet toplanma alanlarında geceyi geçirmişti. İkinci gün de çok sayıda vatandaş, kendilerini dışarıda güvende hissettiklerini belirterek, geceyi afet toplanma alanlarındaki çadırlarında geçirdi.
Title
Önceki gün saat 13.59'da meydana gelen 5.8'lik depremin ardından Silivrililer, ilk geceyi afet toplanma alanlarında geceyi geçirmişti. İkinci gün de çok sayıda vatandaş, kendilerini dışarıda güvende hissettiklerini belirterek, geceyi afet toplanma alanlarındaki çadırlarında geçirdi.
Title
Önceki gün saat 13.59'da meydana gelen 5.8'lik depremin ardından Silivrililer, ilk geceyi afet toplanma alanlarında geceyi geçirmişti. İkinci gün de çok sayıda vatandaş, kendilerini dışarıda güvende hissettiklerini belirterek, geceyi afet toplanma alanlarındaki çadırlarında geçirdi.
Title
Önceki gün saat 13.59'da meydana gelen 5.8'lik depremin ardından Silivrililer, ilk geceyi afet toplanma alanlarında geceyi geçirmişti. İkinci gün de çok sayıda vatandaş, kendilerini dışarıda güvende hissettiklerini belirterek, geceyi afet toplanma alanlarındaki çadırlarında geçirdi.
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