Kredi kartı kullananlar dikkat: Faizler düştü

Merkez Bankası, kredi kartı işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarını düşürdü. Buna göre, Türk Lirası cinsinden yapılan kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami faiz oranı yüzde 2’den yüzde 1,60’a indirildi.
Yüzde 1,60 olarak uygulanan yabancı para cinsinden yapılan kredi karşı işlemlerinde ise aylık azami faiz oranı yüzde 1,28 olarak belirlendi.
Ayrıca aylık gecikme faizi oranları ise Türk Lirası cinsinden işlemler için yüzde 2,40’tan yüzde 2’ye indirilirken yabancı para cinsinden işlemlerde de yüzde 2’den yüzde 1,68’e indirildi.
Merkez Bankası’nın aldığı faiz indirimi kararları 1 Ekim’den itibaren geçerli olacak.
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Önceki gün saat 13.59'da meydana gelen 5.8'lik depremin ardından Silivrililer, ilk geceyi afet toplanma alanlarında geceyi geçirmişti. İkinci gün de çok sayıda vatandaş, kendilerini dışarıda güvende hissettiklerini belirterek, geceyi afet toplanma alanlarındaki çadırlarında geçirdi.
Önceki gün saat 13.59'da meydana gelen 5.8'lik depremin ardından Silivrililer, ilk geceyi afet toplanma alanlarında geceyi geçirmişti. İkinci gün de çok sayıda vatandaş, kendilerini dışarıda güvende hissettiklerini belirterek, geceyi afet toplanma alanlarındaki çadırlarında geçirdi.
Önceki gün saat 13.59'da meydana gelen 5.8'lik depremin ardından Silivrililer, ilk geceyi afet toplanma alanlarında geceyi geçirmişti. İkinci gün de çok sayıda vatandaş, kendilerini dışarıda güvende hissettiklerini belirterek, geceyi afet toplanma alanlarındaki çadırlarında geçirdi.
Önceki gün saat 13.59'da meydana gelen 5.8'lik depremin ardından Silivrililer, ilk geceyi afet toplanma alanlarında geceyi geçirmişti. İkinci gün de çok sayıda vatandaş, kendilerini dışarıda güvende hissettiklerini belirterek, geceyi afet toplanma alanlarındaki çadırlarında geçirdi.
Önceki gün saat 13.59'da meydana gelen 5.8'lik depremin ardından Silivrililer, ilk geceyi afet toplanma alanlarında geceyi geçirmişti. İkinci gün de çok sayıda vatandaş, kendilerini dışarıda güvende hissettiklerini belirterek, geceyi afet toplanma alanlarındaki çadırlarında geçirdi.
Önceki gün saat 13.59'da meydana gelen 5.8'lik depremin ardından Silivrililer, ilk geceyi afet toplanma alanlarında geceyi geçirmişti. İkinci gün de çok sayıda vatandaş, kendilerini dışarıda güvende hissettiklerini belirterek, geceyi afet toplanma alanlarındaki çadırlarında geçirdi.
Önceki gün saat 13.59'da meydana gelen 5.8'lik depremin ardından Silivrililer, ilk geceyi afet toplanma alanlarında geceyi geçirmişti. İkinci gün de çok sayıda vatandaş, kendilerini dışarıda güvende hissettiklerini belirterek, geceyi afet toplanma alanlarındaki çadırlarında geçirdi.
Önceki gün saat 13.59'da meydana gelen 5.8'lik depremin ardından Silivrililer, ilk geceyi afet toplanma alanlarında geceyi geçirmişti. İkinci gün de çok sayıda vatandaş, kendilerini dışarıda güvende hissettiklerini belirterek, geceyi afet toplanma alanlarındaki çadırlarında geçirdi.
Önceki gün saat 13.59'da meydana gelen 5.8'lik depremin ardından Silivrililer, ilk geceyi afet toplanma alanlarında geceyi geçirmişti. İkinci gün de çok sayıda vatandaş, kendilerini dışarıda güvende hissettiklerini belirterek, geceyi afet toplanma alanlarındaki çadırlarında geçirdi.
Önceki gün saat 13.59'da meydana gelen 5.8'lik depremin ardından Silivrililer, ilk geceyi afet toplanma alanlarında geceyi geçirmişti. İkinci gün de çok sayıda vatandaş, kendilerini dışarıda güvende hissettiklerini belirterek, geceyi afet toplanma alanlarındaki çadırlarında geçirdi.
Önceki gün saat 13.59'da meydana gelen 5.8'lik depremin ardından Silivrililer, ilk geceyi afet toplanma alanlarında geceyi geçirmişti. İkinci gün de çok sayıda vatandaş, kendilerini dışarıda güvende hissettiklerini belirterek, geceyi afet toplanma alanlarındaki çadırlarında geçirdi.
Önceki gün saat 13.59'da meydana gelen 5.8'lik depremin ardından Silivrililer, ilk geceyi afet toplanma alanlarında geceyi geçirmişti. İkinci gün de çok sayıda vatandaş, kendilerini dışarıda güvende hissettiklerini belirterek, geceyi afet toplanma alanlarındaki çadırlarında geçirdi.
Önceki gün saat 13.59'da meydana gelen 5.8'lik depremin ardından Silivrililer, ilk geceyi afet toplanma alanlarında geceyi geçirmişti. İkinci gün de çok sayıda vatandaş, kendilerini dışarıda güvende hissettiklerini belirterek, geceyi afet toplanma alanlarındaki çadırlarında geçirdi.
Önceki gün saat 13.59'da meydana gelen 5.8'lik depremin ardından Silivrililer, ilk geceyi afet toplanma alanlarında geceyi geçirmişti. İkinci gün de çok sayıda vatandaş, kendilerini dışarıda güvende hissettiklerini belirterek, geceyi afet toplanma alanlarındaki çadırlarında geçirdi.
Önceki gün saat 13.59'da meydana gelen 5.8'lik depremin ardından Silivrililer, ilk geceyi afet toplanma alanlarında geceyi geçirmişti. İkinci gün de çok sayıda vatandaş, kendilerini dışarıda güvende hissettiklerini belirterek, geceyi afet toplanma alanlarındaki çadırlarında geçirdi.
Önceki gün saat 13.59'da meydana gelen 5.8'lik depremin ardından Silivrililer, ilk geceyi afet toplanma alanlarında geceyi geçirmişti. İkinci gün de çok sayıda vatandaş, kendilerini dışarıda güvende hissettiklerini belirterek, geceyi afet toplanma alanlarındaki çadırlarında geçirdi.
Önceki gün saat 13.59'da meydana gelen 5.8'lik depremin ardından Silivrililer, ilk geceyi afet toplanma alanlarında geceyi geçirmişti. İkinci gün de çok sayıda vatandaş, kendilerini dışarıda güvende hissettiklerini belirterek, geceyi afet toplanma alanlarındaki çadırlarında geçirdi.
Önceki gün saat 13.59'da meydana gelen 5.8'lik depremin ardından Silivrililer, ilk geceyi afet toplanma alanlarında geceyi geçirmişti. İkinci gün de çok sayıda vatandaş, kendilerini dışarıda güvende hissettiklerini belirterek, geceyi afet toplanma alanlarındaki çadırlarında geçirdi.
Önceki gün saat 13.59'da meydana gelen 5.8'lik depremin ardından Silivrililer, ilk geceyi afet toplanma alanlarında geceyi geçirmişti. İkinci gün de çok sayıda vatandaş, kendilerini dışarıda güvende hissettiklerini belirterek, geceyi afet toplanma alanlarındaki çadırlarında geçirdi.
Önceki gün saat 13.59'da meydana gelen 5.8'lik depremin ardından Silivrililer, ilk geceyi afet toplanma alanlarında geceyi geçirmişti. İkinci gün de çok sayıda vatandaş, kendilerini dışarıda güvende hissettiklerini belirterek, geceyi afet toplanma alanlarındaki çadırlarında geçirdi.
5,8'lik depremin ardından korkudan evlerine giremiyorlar
İstanbul Silivri açıklarında önceki gün meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından evlerine girmekten korkan vatandaşlar, geceyi dışarıda geçiriyor.