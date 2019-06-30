Kredi kartında faiz indirimi

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranları ile gecikme faiz oranlarını indirdi. Türkiye’de bulunan 67 milyona yakın kredi kartı kullanıcısı ilgilendiren kararla, Türk lirası üzerinden gerçekleştirilen kredi kartı işlemlerinde aylık azami akdi faiz oranı yüzde 2’ye çekilirken, aylık azami gecikme faiz oranı ise yüzde 2,40 olarak belirlendi. Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde ise aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,60, aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2,00 olarak güncellendi. Yapılan açıklamada düzenlemenin 1 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olacağı belirtildi.

TÜKETİCİYE KREDİ TAVSİYESİ

TCMB tarafından, kısa vadeli kredi ihtiyacı olan kredi kartı sahiplerinin bu ihtiyacını fiyatlama ve vade gibi unsurları dikkate alarak kredi kartları yerine tüketici kredileri yoluyla karşılamalarının menfaatlerine olacağı bildirildi. Bu arada, 6 Nisan 2019'da yayımlanan Resmi Gazete'de TCMB tarafından 1 Nisan 2019'dan itibaren geçerli olmak üzere Türk Lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 2,15, aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2,65, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,72, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2,22 olarak belirlenmişti.

KAMU ALACAKLARINDA GECİKME ZAMMI YÜZDE 2,5

Kamu alacakları için uygulanan gecikme zammı oranı ise yüzde 2,5 olarak yeniden düzenlendi. Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 1 Temmuz'da yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'da yer alan gecikme zammı oranı, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere yüzde 2,5 oldu. Söz konusu oran, yüzde 2 olarak uygulanıyordu.

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ÖDEME TAKVİMİ ÇIKARILMALI

Daha önce de iş dünyası temsilcileri kamu alacaklarının tahsinin piyasaların hareketlenmesi için önemine dikkat çekmişti. Şirketlerin alacaklarının ödenmesi durumunda reel piyasada istihdam, büyüme gibi alanlara olumlu etki edeceğini bildiren uzmanlar, ödemeler için şirketlerle belli bir takvim çıkarılarak düzenlemeye gidilmesi gerektiğini vurguluyor. Kamunun piyasaya borçlarının zamanında ödenmemesinden kaynaklanan sıkıntının işletmeleri zorladığını anlatan iş dünyası temsilcileri, piyasalardaki nakit çarkının dönmesi için kamu kurum ve kuruluşlarının yükümlülüklerini zamanında yerine getirmesinin büyük önem taşıdığına yönelik vurgu yapıyor. Farklı sektörlerden sivil toplum kuruluşları ve birlikler de kamu alacaklarının tahsisinin bir an önce belli bir plan dahilinde gerçekleşmesinin önemini sıklıkla dile getiriyor.

PİYASAYA CAN SUYU OLUR

Yeni Şafak’ın daha öncede gündeme getirdiği bu konu, iş dünyasından önemli ölçüde destek görmüştü. Yapılacak ödemelerle hak edişler ve KDV iadesi ödemelerinin hızlandırılmasının piyasaya can suyu olacağına dikkat çekilmişti. Türkiye’de büyük çoğunluğu KOBİ düzeyinde olan şirketlerin faiz oranlarının oldukça yükseldiği dönemde kamu alacaklarıyla elinin güçleneceği ve sanayiden turizme pek çok farklı alanda büyümeye geçileceği öngörülüyor. Bu noktada gecikme zammı oranları yüzde 2’den yüzde 2,5’a yükseltilse de ödemelerin henüz belli bir takvime yayılmaması hizmet karşılığında hak edişlerini alamayan şirketleri bilinmeze sürüklüyor.