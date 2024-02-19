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Ekonomi

Kredi kartlarına taksit ayarı talebi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, ticari kredi kartlarında taksit sayısının artırılmasının üretime ve ticarete olumlu yansıyacağını belirtti.

Ali Kürşat Büyükada
04:00 - 19/02/2024 Pazartesi
Güncelleme: 00:23 - 19/02/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Gürsel Baran.
Gürsel Baran.

ATO Başkanı Baran, açıklamasında enflasyonla mücadele sürecinde, parasal sıkılaştırma önlemleri kapsamında kredi kartlarına yönelik sınırlandırmaların gündeme geldiğini ifade etti. Bireysel ve ticari kredi kartlarının ayrı ele alınmaları gerektiğine dikkati çeken Baran, iş dünyasının finansman kaynağı olarak vadeli çeki kullandığını ancak zaman içerisinde yaşanan olumsuzluklar nedeniyle çekin itibarının azaldığını ve kullanımının gerilediğini bildirdi.

ÜRETİME YANSIR

Piyasalarda çekin yerini ticari kredi kartlarının aldığına işaret eden Baran, şunları kaydetti: "Ticari kredi kartları şirketlere vadeli finansman imkanı sağlarken ödeme zincirinde ve ticari hayatın sürdürülebilirliğinde kritik önem taşıyor. Bu, üretime ve ticarete olumlu yansıyacaktır."



#kredi kartı
#Ticaret
#Ekonomi
#Gürsel Baran
16 dakika önce
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