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Kredi ve kart borçlarına kapsamlı yapılandırma

Kredi ve kart borçlarına kapsamlı yapılandırma

04:0013/07/2025, Pazar
G: 13/07/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı ve ihtiyaç kredisi yapılandırmalarının kapsamını genişletti.

Kurumdan yapılan açıklamada, BDDK'nın, bireysel kredi kartları ve ihtiyaç kredilerinin borç bakiyelerinin 48 ay ile yapılandırılmasını uygun bulduğu belirtilerek, vade ve başvuru süreleri kısaltıldığı ve daha az maliyetli hızlı bir sürecin öngörüldüğü aktarıldı.

BAŞVURU 3 AY İLE SINIRLI

Borç yapılandırması için bireysel müşterilerin 3 ay içerisinde yapılandırma başvurusunda bulunması gerektiği ifade edilen açıklamada, "Yapılandırmadan dönem borcunu kısmen ya da tamamen ödeyemeyen bireysel kredi kartı müşterileri, anapara ve/veya faiz ödemeleri geciken ihtiyaç kredisi müşterileri, daha önce yeniden yapılandırılmış bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi müşterileri yararlanabilecektir" denildi.Alınan karar kapsamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) da kredi kartı yapılandırma işlemlerine uygulanacak azami faiz oranını yüzde 3,11 olarak belirlediği bildirildi.



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