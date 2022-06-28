Krediler doğru adrese gidecek

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), geçtiğimiz cuma günü TL ticari kredilere yönelik önemli bir karara imza attı. Buna göre, “bağımsız denetime tabi”, “yabancı para nakdi varlıklarının TL karşılığı 15 milyon liranın üzerinde olan” ve “yabancı para nakdi varlıkların TL karşılığının aktif toplamından veya son 1 yıllık net satış hasılatından büyük olanının yüzde 10’unu aşan” şirketlere TL cinsinden yeni bir nakdi ticari kredi kullandırılmayacak. Herhangi bir şirketin karar kapsamına girmesi için, söz konusu 3 şartın hepsinin birden sağlanması gerekecek. Gerçek kişiler ile gerçek kişi şirket ortakları da karar kapsamına alınmayacak. BDDK’nın kararına iş dünyasından tam destek geldi.

REKLAM

Mahmut Asmalı

KURA BAĞLI MALİYET DÜŞECEK

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Mahmut Asmalı, BDDK’nın hamlesi ile dövizdeki arz-talep dengesinin, Türk lirası lehine, çok daha makul düzeylere gerileyeceğini söyledi. Asmalı, “BDDK’nın kararı enflasyondaki kura bağlı maliyet artışları kaynaklı yükselişi engelleyeceği aşikardır” dedi. BDDK’nın düzenlemesi kapsamında yer alan şirketlerin döviz varlıklarına ve gerçek kişilerin döviz alımlarına yönelik herhangi bir sınırlama öngörmediğini savunan Asmalı, “BDDK kararının ardından “piyasa ekonomisine müdahale” söylemleri gerçekçi olmayan ve iyi niyetten uzak yorumlardır” diye konuştu.

Gürsel Baran

ÜRETİME OLUMLU YANSIR

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran da BDDK kararının ticaret ve üretime olumlu yansımasını beklediklerini söyledi. Baran, “Kredilerin gerçekten ihtiyaç duyan reel sektöre aktarılması TL’nin güçlenmesi ve ekonomimizin istikrarı açısından olumlu bir adımdır. BDDK’nın kararı kredi kanallarının doğru işlemesini sağlamak açısından önemlidir. TL’nin güçlenmesi ve ekonomimizin istikrarı için olumlu bir adımdır. İşletmelerimizin dövizi bir yatırım aracı olarak görmemesi, sadece döviz yükümlülüklerini gerçekleştirmek için ellerinde bulundurması gerekir. Bu süreçte kaynakların üretime, yatırıma, ihracata ve istihdama aktarılarak Türkiye ekonomisinin sağlam temeller üzerinde güçlü bir şekilde büyümesinin devamı tüm faydaların üzerindedir” dedi.

Orhan Aydın

YANLIŞA DUR DENİLDİ

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Başkanı Orhan Aydın ise BDDK’nın devletin kaynaklarını koruduğunu ve verimli kullanılmasını amaç edindiğini söyledi. Aydın şöyle devam etti: “Hükümetimiz Döviz Korumalı Mevduat Hesabı, Gelire Endeksli Senet (GES) ile halkımızın parasını koruyup, döviz baskısını kırmaya çalışırken, verilen ticari kredileri uygun oranlarda alıp döviz alımı yapan zihniyetleri sorgulamak gerekir. Yaptıkları çok büyük bir yanlıştır. Kredileri amacına uygun kullanmayıp ülkemizin inşasından, refahından, gençlerimizin geleceğinden çalan bu zihniyetler kendi çıkarları uğruna Türkiye ekonomisine çok büyük zaralar vermektedir. BDDK’nın kredi kullanıma yönelik almış olduğu yeni kararlar bu zihniyetlere dur diyecek bir karar olmuştur.”

Şekib Avdagiç

Üretimi ve istihdamı besleyecek adım

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, BDDK’nın kararını kullandırılan kredilerin üretime dönmesi, ekonomiye kazandırılması ve verimli alanlara gitmesi konusunda yerinde bir tedbir olarak gördüklerini söyledi. Avdagiç, “Kredilerin verimli kullanılmasını, üretimi ve istihdamı besleyecek alanlara yönlenmesini destekleyen bir hamle olarak değerlendiriyoruz. Düzenleme ile makul maliyetli fonların spekülatif döviz işlemlerine yönelmesinin de önüne geçilecektir. Düzenleme ile firmaların üretime yönelik ve yatırıma yönelik fonlama ihtiyaçları ön planda tutuluyor. Bunu da isabetli buluyoruz” diye konuştu.

REKLAM

Mehmet Ali Akben

Enflasyon kontrol altına alınacak

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, bankalara kredilerin kullandırım amacına aykırı işlemlerin gerçekleştirilmemesi için daha önce talimatlar verildiğini söyledi. Akben, ancak bazı şirketlerin, döviz borcu ya da döviz yükümlülüğü olmamasına hatta döviz pozisyon fazlası bulunmasına rağmen, TL kredi kullanarak döviz alımı gerçekleştirdiklerini ve döviz pozisyonu tuttuklarını gözlemlediklerini söyledi.

SİSTEM ETKİN ÇALIŞACAK

Akben, “Bu sebeple, cuma günü kurulumuzun aldığı karar, finansal istikrarın güçlendirilmesi ve kaynakların daha verimli kullanılarak kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasını ve kredilerin amacına uygun bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla alınmış bir makroihtiyati tedbirdir. Bu kararın aynı zamanda, dövizin gerçekten ihtiyaç olan alanlarda kullanılmasına ve enflasyonun kontrol altına alınmasına da olumlu katkı sağlayacağını değerlendiriyorum” dedi.

REKLAM

EKONOMİ BDDK'nın açıklaması sonrası Dolar 17 TL'nin altına düştü