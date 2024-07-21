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Ekonomi

Kredilerde yeni dönem

Tüketicinin Korunmasına İlişkin Kanunda yapılacak değişiklikle yeni bir dönem başlayacak. Bankalar dahil kredi veren tüm finans kuruluşlarıyla tüketiciler arasındaki sözleşmeler, bir bilişim veya elektronik haberleşme cihazı üzerinden gerçekleştirilecek.

Uğur Duyan
04:00 - 21/07/2024 Pazar
Güncelleme: 06:43 - 21/07/2024 Pazar
Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Tüketicinin Korunmasına İlişkin Kanunda yapılacak değişiklikle tüketici kredilerinin kullanımından e-ticaret platformlarının lisans bedellerine varıncaya değin belli başlı alanlarda yeni bir dönem başlayacak. Teklifle, bankalar dahil kredi veren tüm finans kuruluşlarıyla tüketiciler arasındaki sözleşmeler bir bilişim veya elektronik haberleşme cihazı üzerinden gerçekleştirilecek. Uygulama, tüketici kimliğinin doğrulanmasını da içeren yöntemler yoluyla sağlanacak.


KONUT FİNANSMANI İÇİN DE GEÇERLİ

Tüketici kredisi sözleşmesi yazılı veya mesafeli olarak kurulmadıkça geçerli olmayacak. Tüketici kredisi sözleşmelerinin mesafeli yolla uzaktan iletişim araçlarıyla kurulabilmesine yönelik düzenleme göz önünde bulundurularak, sözleşmeye bağlı diğer işlemlerin de kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla elektronik ortamda uzaktan yapılabilmesi amacıyla düzenleme yapılıyor.

Buna göre belirli süreli kredi sözleşmesine ilişkin hesap, tüketicinin aksine yazılı veya kalıcı veri saklayıcısıyla talebi olmaması halinde kredinin ödenmesi ile kapanacak. Aynı hükümler, konut finansmanı kuruluşu ile tüketiciler arasındaki sözleşmeler için de geçerli olacak.


Ev sahiplerinin kiracı kriterleri arttı: Kredi alıyor ev kiralayamıyorsunuz

Kira artışında yüzde 25'lik sınır, 1 Temmuz itibarıyla sona erdi. Kira bedelleri bir anda yükselirken, ev sahiplerinin kiracı kriterleri de arttı. İzmir Emlak Kulübü Derneği Başkanı Rıdvan Akgün, "Geçmişte insanlar, boş evlerini kiraya verebilmek için bin takla atardı. Şimdi ise öyle bir konuma geldik ki GBT (Genel Bilgi Toplama) isteyenler de var. KKB (Kredi kartı bilgisi) isteyen de var. Ekonomik olarak insanların bankalara borcu olup olmadığı ile ilgili araştırma, findeks raporu isteyenler de var. Mutlaka kefil istiyorlar. Mutlaka çalışsın, düzenli geliri olsun, maaşı olsun, tahliye taahhütnamesi versin gibi şartları var. Bankaya gidip, krediyi rahat alıyorsunuz ama kolay kolay daire kiralayamayabiliyorsunuz" dedi.

#Ekonomi
#kredi
#tüketici
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