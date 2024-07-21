Kredilerde yeni dönem

Tüketicinin Korunmasına İlişkin Kanunda yapılacak değişiklikle tüketici kredilerinin kullanımından e-ticaret platformlarının lisans bedellerine varıncaya değin belli başlı alanlarda yeni bir dönem başlayacak. Teklifle, bankalar dahil kredi veren tüm finans kuruluşlarıyla tüketiciler arasındaki sözleşmeler bir bilişim veya elektronik haberleşme cihazı üzerinden gerçekleştirilecek. Uygulama, tüketici kimliğinin doğrulanmasını da içeren yöntemler yoluyla sağlanacak.
KONUT FİNANSMANI İÇİN DE GEÇERLİ
Tüketici kredisi sözleşmesi yazılı veya mesafeli olarak kurulmadıkça geçerli olmayacak. Tüketici kredisi sözleşmelerinin mesafeli yolla uzaktan iletişim araçlarıyla kurulabilmesine yönelik düzenleme göz önünde bulundurularak, sözleşmeye bağlı diğer işlemlerin de kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla elektronik ortamda uzaktan yapılabilmesi amacıyla düzenleme yapılıyor.
Buna göre belirli süreli kredi sözleşmesine ilişkin hesap, tüketicinin aksine yazılı veya kalıcı veri saklayıcısıyla talebi olmaması halinde kredinin ödenmesi ile kapanacak. Aynı hükümler, konut finansmanı kuruluşu ile tüketiciler arasındaki sözleşmeler için de geçerli olacak.