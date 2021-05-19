Ekonomi Kripto para piyasalarında sert düşüş Kayıp 1 trilyon dolara yaklaştı
DÜNYA EKONOMİSİ

Kripto para piyasalarında sert düşüş: Kayıp 1 trilyon dolara yaklaştı

Bitcoin ve Ethereum'da Mart 2020'den bu yana en büyük günlük düşüş kaydedilirken, kripto para piyasasında yaşanan kayıp 1 trilyon dolara yaklaştı. Bitcoin'deki değer kaybı son 7 günde yüzde 34'ü, Ethereum'daki düşüş ise yüzde 41'i buldu.

Haber Merkezi AA
Kripto para piyasalarında sert düşüş: Kayıp 1 trilyon dolara yaklaştı
Arşiv

Kripto paralarda, Çin'in yerel finansal kurumlarının ve ödeme sistemlerinin kripto para hizmet vermesini yasaklamasıyla ivme kazanan düşüş devam ediyor.

Kripto para birimleri arasında yatırımcılar tarafından en çok tercih edilen Bitcoin'de değer kaybı bir günde yüzde 20'yi geçerken, fiyatı ocak sonundan bu yana kaydedilen en düşük seviye olan 30 bin dolara kadar geriledi. Bitcoin'in fiyatı nisanda 65 bin seviyelerini görmüştü.

Bir diğer kripto para birimi Ethereum ise yüzde 28 civarında düşüş gösterirken, fiyatı 1,850 dolar seviyelerine kadar indi. Böylece, Bitcoin ve Ethereum'da Mart 2020'den bu yana kaydedilen en büyük günlük düşüş yaşandı.

Kripto para piyasasındaki kayıp 1 trilyon dolara yaklaştı

Diğer kripto para birimlerinden Litecoin de bir günde yüzde 30'u aşkın değer kaybederken, Dogecoin yüzde 25'in üzerinde düşüş gösterdi.

  • Bitcoin'deki değer kaybı son 7 günde yüzde 34'ü, Ethereum'daki düşüş ise yüzde 41'i buldu.

Kripto para birimlerindeki sert değer kayıplarının ardından, kripto para piyasasındaki kayıp 1 trilyon dolara yaklaştı. Öte yandan, yaşanan yoğunluk nedeniyle Ethereum ve ETC20 para çekişlerini geçici olarak durduran kripto para borsası Binance, bu işlemlere yeniden başladığını duyurdu.

Çin, kripto para işlemlerine yasak getirmişti

Çin, dün finans kurumlarının ve ödeme sistemlerinin kripto para birimleri üzerinden hizmet vermesini yasakladığını duyurmuştu.

Çin’deki Ulusal İnternet Finansman Birliği, Bankacılık Birliği, Ödeme ve Takas Platformu tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, 'Son dönemde kripto para birimleri çok sert şekilde yükselirken ve düşerken, spekülatif kripto işlemleri artış gösterdi. Bu, insanların varlık güvenliklerini ihlal ediyor, ekonomik ve finansal düzeni ciddi şekilde aksatıyor" ifadeleri yer almıştı.

Bitcoin'deki düşüşte şubat ayında 1,5 milyar dolar değerinde Bitcoin aldığını açıklayan ve mart ayı itibarıyla Bitcoin ile ödemeleri kabul etmeye başlayan ABD’li otomotiv ve teknoloji şirketi Tesla'nın kurucusu ve üst yöneticisi Elon Musk'ın çevresel endişeleri gerekçe göstererek araç satışlarında Bitcoin ile ödemeyi askıya alması da etkili olmuştu.

Kripto para borsası Binance bazı işlemleri geçici olarak askıya aldı
EKONOMİ
Kripto para borsası Binance bazı işlemleri geçici olarak askıya aldı
Abone Ol Google News
Gerginliği düşürün çağrısı

'Gerginliği düşürün' çağrısı

Biden ile Netanyahu telefonda görüştü.
Belgrad Ormanına akın

Belgrad Ormanı'na akın

Yoğunluk ve araç kuyruğu havadan görüntülendi.
Kayıp 1 trilyon dolar!

Kayıp 1 trilyon dolar!

​Kripto para piyasalarında sert düşüş.
Zulüm devam ediyor

Zulüm devam ediyor

​İşgalci İsrail'in saldırılarında şehit sayısı 227'ye yükseldi.

"Bana 'Erdoğan bu şekilde konuşmamalı' diyorlar İsrail zulmüne alkış mı tutayım"

AFAD büyüklüklerini 4.3 ve 4.2 olarak açıkladı.

Galatasaraylılar <br>Manchester'ı destekleyecek

Galatasaraylılar
Manchester'ı destekleyecek

​Sarı kırmızılı camiada Mostafa Mohamed endişesi yaşanıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.