Kripto para borsası Binance bazı işlemleri geçici olarak askıya aldı

Türkiye'nin Otomobili TOGG'un canlı yayınını 500 binden fazla kişi izledi

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), Gemlik tesisinde devam eden çalışmaların takip edilebilmesi için başlattığı canlı yayının 40 günde 500 binden fazla kişi tarafından izlendiğini duyurdu. TOGG'un Twitter hesabındaki paylaşımında, yaklaşık 40 gün önce başlatılan canlı yayına ilişkin bilgi verildi. Paylaşımda, 'Gemlik tesisimizdeki çalışmaları takip edebileceğiniz #HeyeCanlı yayınımızı 40 günde 500 binden fazla kişi izledi. Planlarımız doğrultusunda ilerleyen #YeniLigGemlik'le ilgili son gelişmeleri de bu videoda sizler için derledik.' ifadeleri yer aldı.



