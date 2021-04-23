​Kripto tosuncuk: Kolay para kazanmak isteyen 391 bin kişiyi çarptı

Yeni Şafak’ın yayınlarıyla dikkat çektiği kripto varlık piyasasında yerli borsa Thodex skandalı patlak verdi. Thodex’un kurucusu Faruk Fatih Özer’in sistemi kapatarak kayıplara karışması, 391 bin kişilik mağdur ordusunu yarattı. Thodex’teki vurgunun boyutu milyar dolarlarla ifade ediliyor. Parasının akıbetini bilmeyen yaklaşık 400 bin kişiyi yüzüstü bırakın kripto dolandırıcılığı skandalında ilk sinyal 19 Nisan Pazartesi günü verildi. “Dogecoin (DOGE) işlemlerinde kısa süreli bir bakım çalışması gerçekleştiriyoruz… Anlayışınız için teşekkür ederiz” duyurusuyla başlayan oyalamalar peş peşe geldi.

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ÖNCE "6 SAATLİK BAKIM" DEDİ

Bu duyurunun hemen ardından 20 Nisan’da da “Önemli Bilgilendirme” başlığı ile “Son zamanlarda borsamızda yaşanan çekim sorunları nedeniyle 20.04.2021 saat 20:00 itibariyle planlı bakım çalışması yapılacak ve çalışma yaklaşık 6 saat sürecektir. Bakım çalışmamızın ardından tüm sorunları gidermiş şekilde yeniden hizmetinizde olacağız” açıklamasını yaptı.

4-5 GÜN DUYURUSUYLA SKANDAL PATLAK VERDİ

Thodex’in patronu Faruk Fatih Özer, 20 Nisan günü 6 saatlik bir bakım nedeniyle sistemi kapattığını duyurunca tedirginlik artmaya başladı. Ancak bu sürenin üzerinden saatlerce zaman geçmesine karşın borsa açılmadı ve 21 Nisan’da ise Thodex’ten yine “Önemli Bilgilendirme” başlığıyla yapılan üçüncü açıklamada ise bakım çalışmasının 4-5 gün süreceği duyurulunca büyük skandal patlak verdi.

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MAĞDURLAR ADLİYELERE KOŞTU

Paralarını kaptıran yüzbinlerce kişi soluğu karakollarda ve adliyelerde aldı. 391 bin yatırımcıyı mağdur eden Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer hakkında şikayet yağarken İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, “nitelikli dolandırıcılık” suçundan soruşturma başlattı. Gelen şikâyetlerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri şirketin Kadıköy’deki merkezinin bulunduğu Nida Kule’nin 16. katındaki ofisi bastı. İçeride kimseyi bulamayan polis ekipleri, ofiste detaylı arama yaptı.

OYNAT 00:53 Kripto para vurgununda mağdurlar konuştu: Kaybettiğime inanmak istemiyorum Türkiye'nin en çok işlem yapan 3. Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer geçtiğimiz Salı günü İstanbul Havalimanı üzerinden yurt dışına çıkış yaptı. Sitede üzerinden işlem yapan vatandaşların paraları ise askıya alındı. Özer'in toplamda 2 milyar lira değerinde kripto para ile kayıplara karışması sonrası, vatandaşlar şirketin Göztepe'de bulunan ofisine geldi. BiP'te paylaş

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HESAPLARI KAPATIP ARNAVUTLUK’A UÇTU

Emniyet, Çiftlik Bank vurgunu benzeri bir yönteme başvurduğu iade edilen Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer’in 20 Nisan Salı günü saat 19.50’de İstanbul’dan Arnavutluk Tiran’a havayoluyla gittiğini belirledi. Özer’in Avrupa’dan da Taylan’a uçtuğu iddia edildi. Twitter ve İnstagram gibi sosyal medya hesaplarını kapatan Fatih Faruk Özer’in izi yurt dışında sürülecek. Bu durum; kısa süre önce Çiftlikbank adıyla yaptığı dolandırıcılıktan sonra Uruguay’a kaçan ‘Tosuncuk’ adı konulan Mehmet Aydın’ı da hatırlattı.

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PARALARINI ÇEKEMEDİLER

Mağdurların Avukatlarından Abdullah Üsame Ceran, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sunduğu suç duyurusu dilekçesinde, Koineks Teknoloji AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Fatih Özer’in sahip olduğu şirket tarafından 20 Eylül 2017’de kurulan Thodex isimli kripto para borsasında, yaklaşık bir haftadır banka hesaplarına para çekme hususunda aksaklık yaşandığı, bir süredir borsadaki paralarını banka hesaplarına transfer edemedikleri vurgulandı.

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AYLIK İŞLEM HACMİ 8-13 MİLYAR $

Mağdur avukatlarından Oğuz Evren Kılıç, Özer’in Tayland’a gitmiş olabileceğini söyledi. Yeni Şafak’ın sorularını cevaplandıran Kılıç, “Günlerdir sorunlar vardı fakat dün sabah itibarı ile siteye ve uygulamalara erişim kapanınca kriz patladı. Sorumlular yurt dışına çıktıysa takipleri ve yakalanmaları daha zor olabilir. Burada devletler arasındaki anlaşmalara bakmak gerekir. Mağdurların haklarına kavuşabilmeleri için ise hukuki süreçlerini bir an önce başlatmaları gerekiyor. Yurt dışına çıktığı bilgisi kesin ve resmi bilgi. 2 milyar dolar kesin bir rakam değil, borsanın işlem hacminin büyüklüğüne bakarak bir tahminde bulunabiliyoruz. Borsanın aylık işlem hacmi 8-13 milyar dolar civarındaydı” dedi.

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MAĞDURLAR NEREYE BAŞVURACAK

Mağdurların savcılıklara suç duyurusunda bulunması gerektiğini belirten Avukat Oğuz Evren Kılıç, “11.300 TL’den az tutarda alacağı olanlar tüketici hakem heyetlerine, bundan fazla alacağı olanlar tüketici mahkemelerine dava açmalı. Savcılığın re’sen soruşturma başlatması şaşırtıcı değil çünkü kriz büyük bir kriz. Zamanla olayın vahameti daha net anlaşılacaktır” diye konuştu.

NEYE EL KOYULACAK?

Birçok ilde yapılan suç duyurularında; şüpheli Faruk Fatih Özer’in bütün mal varlığına el konulması ve şirketine kayyım atanması talep edildi. Ancak yüzbinlerce kişinin para yatırdığı Thodex sistemin kapanması nedeniyle hesaplara ulaşılamıyor ve kimin ne kadar para kaptırdığı da bilinmiyor. Thodex Platformu’unun son işlem gün olan 17 Nisan’da yapılan işlem miktarı 1 milyar 334 milyon dolarlık oldu. Thodex’te yapılan işlemlerde Dogecoin yüzde 53, Tether yüzde 13, Ripple yüzde 7.4, Litecoin yüzde 3.3 ve Bitcoin ise yüzde 3 paya sahip.

MANKEN VE PORSCHE İLE AVLADI

Devreyi kapatıp kayıplara karışan Thodex patronu Faruk Fatih Özer’in yatırımcı çekmek için değişik yöntemlere başvurduğu tespit edildi. Şirketin kurulduğu dönem de adını duyurmak için çekilişle Porsche verme kampanyası düzenleyen şirket, ardından da kullananlara 2 milyon Dogecoin dağıtacağını açıkladı. Şirket geçen ay yaptığı kampanya ile borsasına yeni üye olanlara Dogecoin dağıttığını şu ifadelerle duyurmuştu: “THODEX 2.000.000 Dogecoin dağıtıyor! Sen de üye ol, 2 milyon Dogecoin’den 150’si senin olsun.” Bu tür kampanyalarla diğer borsalardan yatırım çektiği belirlenen Thodex patronunun dikkat çeken bir diğer yatırımcı avı ise magazin dünyasının ünlü isimlerini kullanmak olmuş. Pınar Deniz, Mine Tugay, Bahar Şahin, Simge, Zeynep Sever Demirel, Özge Ulusoy, Deren Talu ve Ebru Şallı gibi 8 ünlü isim Thodex için kırmızı elbiselerle objektiflerin karşısına geçmişti. Thodex’in reklam yüzü olan ünlüler, bu kareleri de sosyal medya hesaplarından da paylaşarak müşteri avlamaya çalıştı.

Türkiye’ye geri dönecekmiş!

Kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer yatırımcıları dolandırdığı iddialarını yalanladı. Şirketinin siber saldırılara maruz kaldığını savunan Özer, “Türkiye’ye dönüş yaparak adli makamlar ile işbirliği içerisinde gerçeklerin ortaya çıkmasını sağlayacağımı ve kullanıcıların mağduriyetinin önlenmesi için elimden gelen gayreti göstereceğim” açıklaması yaptı. Thodex’te işlem yapan kullanıcı sayısının 700 bine yakın olduğunu da belirten Özer, sadece 30 bin civarında kullanıcının paralarını çekmek istediğini savundu.

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13 YAŞINDA GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

Faruk Fatih Özer'in Linkedin profilinde çalışma hayatına 2007 yılında başladığı yazılıyor. Şimdi 27 yaşında olduğu ifade edilen Özer, 2007’de yani bundan 13 yıl önce daha 13 yaşındayken Özel Medikal adlı şirkette Genel Müdür yardımcısı olarak görev alması dikkat çekiyor. Özer’in hızlı yükselişi ise Eylül 2017 Thodex’i kurmasıyla başlamış. Özer’in böyle bir organizasyonu işletecek yetkinliği olmadığı ve “paravan” olabileceği belirtiliyor.

Şirket hesaplarına MASAK el koydu

Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) kripto para borsası Thodex’in tüm hesaplarına el koydu. Thodex'in Türkiye'de bulunan finansal kuruluşlar nezdindeki hesaplarına bloke koyduran MASAK'tan edinilen bilgilere göre, söz konusu olayda adı geçen kişi ve firma hakkında Başkanlık tarafından inceleme başlatıldı.