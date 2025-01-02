Kriptoya ilgi çok kazanç yok: 10 yatırımcıdan 8'i battı

ConsenSys tarafından hazırlanan ve Türkiye’yi de kapsayan ‘İkinci Küresel Kamuoyu Araştırması’, kripto varlıklara yönelik küresel ilginin derecesini ortaya koydu. Araştırmaya göre, Türkiye’de kripto paralara olan ilgi oldukça yüksek. Ankete katılanların yüzde 95’i kripto varlıklardan haberdar olduğunu ifade ederken, yüzde 47’si geçmişte kripto para yatırımı yaptığını belirtti. İstatistiklere göre, her 10 kripto yatırımcısından 8’i kripto varlıklar ile tanışmasından bugüne en az bir sefer olmak üzere tüm parasını kaybetti. Her 10 yatırımcıdan 9,5’i de para kaybettiği en az bir işlemi zarar ederek sonlandırdı.

TÜRKİYE KÜRESEL DOLANDIRICILARIN ODAĞINDA

Türkiye’de kripto varlık yatırımlarının yüksek olmasına rağmen, araştırma sonuçları yatırımcıların büyük finansal kayıplar yaşadığını da gösteriyor. Türkiye, en fazla zarar eden kripto para yatırımcılarının bulunduğu ülkelerden biri olarak dikkat çekiyor. Analistler, bu zararın özellikle piyasa dalgalanmalarına karşı yatırımcıların yeterli bilgiye ve stratejiye sahip olmamalarından kaynaklandığını söylüyor. Bununla beraber ülkemiz, küresel dolandırıcı grupların da odağında. Bu gruplar yurtdışında lansmanını yaptıkları yeni coinlerini, Türkiye’de fenomenler aracılığıyla vatandaşa pazarlıyor. Sanal cüzdanlar ve DEX (merkeziyetsiz borsa) tarafında gerçekleşen yatırımların kazandırma yüzdesi ise binde 0,98.

FENOMEN TAVSİYESİ CAN YAKIYOR

Öte yandan, kripto oynama oranı da yaş gruplarına göre değişiklik gösteriyor. Kripto varlık ticaretinde genç ve orta yaş grupları öne çıkıyor. Özellikle 25-34 yaş grubu, kripto yatırımı yapanların büyük bir kısmını oluşturuyor. Bu yaş grubundaki katılımcıların yüzde 55’i şu anda kripto para sahibi olduğunu ya da geçmişte aldığını belirtiyor. Ancak önemli bir bölümü, piyasanın kar ve zarar durumu hakkında bilgi sahibi değil. Türkiye’deki bu oran, küresel ortalama olan yüzde 42’nin oldukça üzerinde. Yüksek ilgi, ülkemizi küresel coin pazarlamacılarının odağı haline de getiriyor. Uzmanlar ise yatırımcıları uyarıyor: “Tavsiyelere göre değil, şahsi araştırmalarına göre yatırım yapsınlar. Fenomen hesapların "Bu coin uçacak kaçırmayın" ifadelerine asla inanmasınlar.”

ORTALAMANIN ALTINDAYIZ

Türkiye'deki kripto yatırımcılarının web3'e katılımı küresel ortalamanın gerisinde. Yatırımcının yüzde 19’u web3 terimine aşina, bu oran küresel ortalama olan yüzde 24’ün altında. Web3 faaliyetlerine katılanların en sık tercih ettiği alanlar ise yüzde 36 ile staking (belirli bir yüzdelik kazanç karşılığında, kripto varlığın istenilen sürede hapsedilmesi), alım satım işlemleri yüzde 22 ve web3 cüzdan kullanımı yüzde 22 seviyesinde oldu.







