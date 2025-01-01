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Ekonomik istikrar yatırım çekiyor

Ekonomik istikrar yatırım çekiyor

04:001/01/2025, Çarşamba
G: 1/01/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Nail Olpak.
Nail Olpak.

DEİK Başkanı Nail Olpak, Türkiye'nin son 2 yılda 11 milyar doların üzerinde doğrudan yatırım çektiğini belirterek, "2025'te, düşen risk primimiz ve artan kredi notumuzla birlikte artan güven unsuru doğrultusunda hem portföy hem de doğrudan yatırımlar bir miktar daha yükselecek" dedi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, gelecek yıl düşen risk primleri ve artan kredi notu ile yükselen güven unsuru doğrultusunda hem portföy hem de doğrudan yatırımların artmasını beklediklerini ifade etti. Nail Olpak, 2025'in, büyüme ve ekonomik aktivite anlamında bu yıla benzer bir performans göstermesini beklediklerini, iç tüketim payının azaldığı ve dış ticaretin daha da önem kazandığı yeni bir yıl olacağını öngördüklerini söyledi.

Enflasyonda devam eden gerilemenin 2025'te de sürmesini beklediklerini kaydeden Olpak, atılacak yapısal reform adımlarının da bu görünümü iyileştireceğini vurguladı. Olpak, yapısal reformların Türkiye'nin diğer ülkelerle olan ekonomik ve ticari faaliyetlerine de olumlu yansıyacağına işaret etti.

Nail Olpak

ENERJİ VE FİNANSA YOĞUN İLGİ VAR

Türkiye'nin son 2 yılda 11 milyar doların üzerinde doğrudan yatırım çektiğinin altını çizen Olpak, "Bu değerli bir kazanım. 2025'te, düşen risk primimiz ve artan kredi notumuzla birlikte artan güven unsuru doğrultusunda hem portföy yatırımlarının hem de doğrudan yatırımların bir miktar daha yükselmesini bekliyoruz. Özellikle imalat sanayii, enerji ve yenilenebilir enerjiyle finans sektörlerine ilgi artacak" dedi.

Krediye erişim sorunu hafifleyecek

Enflasyondaki gerilemeyle faiz oranlarının da düşmesini beklediklerini dile getiren Olpak, "Böylece finansmana erişim ve yüksek maliyet sorunları bir miktar hafifleyecek. Ancak beklenen indirimin iş dünyasını rahatlatacak çok alt seviyelere gelmesinin yılın sonundan önce olmayacağını tahmin ediyoruz" görüşünü aktardı.



#DEİK
#Ekonomi
#Yatırım

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