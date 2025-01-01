Türkiye'nin önündeki fırsatların farkındayız

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, ekonomi programının doğru ve etkin çalışmasında bankacılık sektörünün önemli katkılar sağladığını belirterek, "2025 yılında, makro dengelerin daha da sağlıklı olacağı beklentisi ile bankaların performansının reel anlamda iyileşeceğini tahmin ediyoruz" dedi. Çakar, "Bankacılık Söyleşileri" kapsamında yaptığı açıklamada, ihracatın önümüzdeki dönemde büyüme kompozisyonunda daha belirleyici bir rol üstleneceğine dikkat çekti. Tarım, enerji, imalat ve sanayi gibi stratejik sektörlerin ekonomideki ağırlığının artacağını öngördüklerini ifade eden Çakar, “Bu alanlara yönelik teşvik ve yatırımlar, sürdürülebilir büyümeyi destekleyecektir" diye konuştu.

Alpaslan Çakar

BİLANÇOLARDA ARTIŞ BEKLENTİSİ YÜZDE 30

2025 yılında, daha sağlıklı ve sürdürülebilir büyümeye doğru yol almaya devam edeceklerinin altını çizen Çakar, "Enflasyonist baskılar biraz daha azalırken ve faiz oranları düşerken, devam eden jeopolitik risklerin, uluslararası ticarette sınırlandırıcı yaklaşımların ve düzenlemelerdeki sadeleşmenin seyri belirleyici olacak. Bankalar, ekonomide dengelenme devam ederken sürdürülebilir büyümeye destek olmak ve performans kriterlerini yakalamak için çaba göstereceklerdir" şekilde konuştu. Çakar, bankacılıkta bilanço ve temel kalemlerdeki artış beklentisinin yüzde 30 civarında olduğunu söyledi.

EKONOMİ BÜYÜDÜKÇE BANKALAR GÜÇLENECEK

Çakar, kişiye özel ürün ve hizmet arzı ile ödeme sistemlerinde yapısal değişimin devam edeceğini aktararak, şunları kaydetti: "Taşınabilir kişisel cihazlar ve biyometrik teyitler kullanılarak yapılan işlemler daha da artacak. İnsan faktörünün verimliliğini artıracak şekilde, yapay zeka ve yeni ürünler finans alanında daha fazla kullanılacak. Bankalar ile yeni hizmet sağlayıcı şirketler arasında hem rekabet hem iş birliği daha güçlü hale gelecek. Açık bankacılık işlemleri genişleyecek. Ülkemizin önündeki fırsatların farkındayız. Ekonomimiz büyüdükçe ve geliştikçe bankalarımız ve finansal sektörümüz büyümeye ve güçlenmeye devam edecek."

TARIMA DESTEKLERİ 600 MİLYARI AŞACAK

2024 yılı üçüncü çeyrekte tarım sektörüne sağlanan kredi büyüklüğünün 527 milyar lirayı aşarak güçlü bir büyüme gösterdiğine işaret eden Çakar, yıl sonunda 600 milyar liralık hedefin aşılabileceğini ve bu durumun bankanın tarım sektörüne verdiği önemi ortaya koyduğunu vurguladı.

Dış ticaretten aldığımız pay %20'yi buldu

İhracatçıların işlerini kolaylaştırmak için geliştirilen yenilikçi ürün ve hizmetlerle teknolojik güncel çözümler sunduklarını dile getiren Çakar, "Bankanın ülkemizin toplam dış ticaret hacminden aldığı pay, yılın üçüncü çeyreği itibarıyla yüzde 20’ler seviyesine ulaştı" bilgisini paylaştı.

Dijitalde her 5 işlemden biri Ziraat’ten

Çakar, 23 milyon müşterinin ve 18 yaş üzerindeki nüfusun 3'te 1'inin Ziraat Mobil’i aktif kullandığına dikkati çekti. Dijital kanallardan gerçekleşen her 5 işlemden birinin Ziraat Bankası üzerinden yapıldığını anlatan Çakar, tüm işlemlerin yüzde 96’sının şube dışı kanallardan olduğunu söyledi.

3,25 milyar liralık borç yapılandırıldı

Ziraat Bankası’nın NPL oranının (temerrütlü kredi) yüzde 1,2 ile sektör ortalaması olan yüzde 1,9'un altında seyrettiği anlatan Çakar, "BDDK tarafından devreye alınan kredi borcu yapılandırması kapsamında 25 bin 935 kişinin 3,25 milyar lira tutarındaki borcu yapılandırıldı" ifadelerini kullandı.







