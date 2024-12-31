Bu bankalarda hesabı olanlar dikkat: 6 ayda bir ücret kesintisi yapılacak

Bazı bankalar hisse senedi hesaplarından ‘Hesap Bakım Ücreti’ tahsil etmeye başladı. Garanti Yatırım, Halk Yatırım ve Yapı Kredi Yatırım hisse senedi hesaplarından ücret alınacağını duyurdu.

Garanti BBVA ayrıca internet sitesinde, 6 ayda bir kesinti yapılacağını belirterek, "Hisse senedi hesaplarından 6 ayda bir 250 TL (BSMV dahil) (yıllık 500 TL (BSMV dahil)) hesap bakım ücreti tahsil edilmektedir. Yıllık hesap bakım ücreti hisse senedi satış takas tutarı içerisinden tahsil edilir. İlgili tutarlarda değişiklik olması durumunda internet sayfamızda güncellenmektedir" bilgisine yer verdi.