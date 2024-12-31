Bu bankalarda hesabı olanlar dikkat: 6 ayda bir ücret kesintisi yapılacak

Garanti Yatırım ve Yapı Kredi Yatırım, hisse senedi hesapları için "Hesap Bakım Ücreti" uygulamasını başlattı. Yeni düzenlemeye göre, Garanti Yatırım yıllık 500 TL, Yapı Kredi Yatırım ise yıllık 790 TL, Halk Yatırım'ın ise yıllık 390 TL bakım ücreti alacak.
Bazı bankalar hisse senedi hesaplarından ‘Hesap Bakım Ücreti’ tahsil etmeye başladı. Garanti Yatırım, Halk Yatırım ve Yapı Kredi Yatırım hisse senedi hesaplarından ücret alınacağını duyurdu.
6 ayda bir kesinti yapılacak
Garanti BBVA ayrıca internet sitesinde, 6 ayda bir kesinti yapılacağını belirterek, "Hisse senedi hesaplarından 6 ayda bir 250 TL (BSMV dahil) (yıllık 500 TL (BSMV dahil)) hesap bakım ücreti tahsil edilmektedir. Yıllık hesap bakım ücreti hisse senedi satış takas tutarı içerisinden tahsil edilir. İlgili tutarlarda değişiklik olması durumunda internet sayfamızda güncellenmektedir" bilgisine yer verdi.
Yeni uygulamaya göre, Garanti Yatırım yıllık 500 TL, Halk Yatırım'ın ise yıllık 390 TL, Yapı Kredi Yatırım ise yıllık 790 TL bakım ücreti kesecek.