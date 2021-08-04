​Kron küresel pazarda ilk 5’e oynuyor

Telekomünikasyon, finans, enerji ve sağlık gibi sektörlerde yer alan birçok global firmaya yazılım ürünleri ihraç eden Kron, 5 kıtada 100’ü aşkın kuruluşa hizmet veriyor. Kron, işletmelere; servis aktivasyonu, kalite güvence sistemleri, gerçek zamanlı veri işleme, yeni nesil güvenlik ve denetim alanlarındaki ihtiyaçlarına yönelik ileri teknoloji yazılım ve donanım ürünleri sunuyor. İstanbul İTÜ ARI Teknokent, Ankara Bilkent Cyberpark ve İzmir’deki Ar-Ge merkezinin yanı sıra New Jersey ve İslamabad ofisleri ile hizmet veren şirket, 5 yıl içerisinde global PAM(Ayrıcalıklı Erişim Yönetimi) üreticileri arasında ilk 5 firmadan biri olmayı hedefliyor.

Mete Sansal

AR-GE YATIRIMINDA İLK 10 ARASINDAYIZ

Bilgi teknolojileri alanının siber güvenlik odağında yer alan Ayrıcalıklı Erişim Yönetimi (Privileged Access Management-PAM) gizlilik gerektiren kritik kurumsal verilere, şirketlerin KVKK, GDPR vb. regülasyonlarla korumakla yükümlü olduğu kişisel verilere erişimi detaylı ve sıkı bir şekilde kontrol ederek, yönetmeye yarayan bir çözüm olarak konumlanıyor. Kron olarak Ar-Ge 250 araştırmasında bilişim sektöründe Ar-Ge’ye en fazla harcama yapan ilk 10 şirket arasında yer aldıklarını aktaran Kron Genel Müdürü Mete Sansal, “Ar-Ge harcamalarına göre en büyük 250 şirket sıralamasında da geçen yıla göre 21 sıra atlayarak 74. sıraya yükseldik” dedi.

SİBER GÜVENLİK HAYATİ ÖNEMDE

Her yıl bu alandaki yatırımları etkin bir şekilde artırarak, yenilikçi ürün geliştirme prensibiyle çalıştıklarını ifade eden Sansal, “Bu yatırımlarımızı mevcut ürünlerimize dünya pazarlarında rekabetçi özellikler kazandıracak şekilde yapmaya özen gösteriyoruz” şeklinde konuştu. Avrupa, Asya-Pasifik, Güney ve Kuzey Amerika pazarlarında faaliyetlerini artırdıklarını belirten Mete Sansal, İngiltere, Benelüks ve Dach ülkeleri ile İskandinav Bölgesi’ni faaliyet alanları arasına eklemeyi hedeflediklerini dile getirdi. Sansal, yılı pazar ağlarına hedef bölgeleri katarak tamamlamayı planladıklarını söyledi. Pandemi süreciyle alakalı olarak da değerlendirmelerde bulunan Mete Sansal, şöyle konuştu:

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PANDEMİDE ZİRVE YAPTI