Kruvaziyerde yeni rota Türkiye

Türkiye limanları kruvaziyer turizminin yeniden odak noktası olmaya başladı. Dünya kruvaziyer turizminden aldığı payı da artırmayı sürdürüyor. Bu yıl limanlara gelen gemiler aracılığıyla yaklaşık 1,7 milyon turist ağırlayan Türkiye, bin gemi ve 1,5 milyon turist hedefine 11 ayda ulaştı. 2024 yılında ise 2 milyonun üzerinde kruvaziyer yolcusu bekleniyor. 2013 yılında bin 572 gemiyle 2 milyon 241 bin turist ağırlayan Türkiye, bu alanda bir rekora imza atmıştı. 2021'de pandeminin de etkisiyle sayılar 78 gemi ve 45 bin turiste kadar geriledi. Bu yıl eskiye dönen tablo turizmcileri sevindirdi. Uzmanlar, 2024 yılında 2013 performansının yakalanabileceğini ifade ediyor.

TURİZM HARİTASI GENİŞLİYOR

Kuşadası ve Galataport gibi önemli limanlarıyla öne çıkan Türkiye, farklı lokasyonlar aracılığıyla da kruvaziyer turizmi haritasını genişletiyor. Son zamanlarda bu alanda önemli çalışmaların yapıldığı Karadeniz en büyük örnek olarak verilebilir. Karadeniz, kruvaziyer turizminin yeni gözdesi haline geldi. Özellikle Batılı kruvaziyer turistleri için Karadeniz, Norveç’in fiyortları, Alaska’nın buz dağlarından daha cazip ve heyecanlı görülüyor.

GÖZDE DURAK KARADENİZ

Yeşili, temiz havası, kültürü ve tarihi mekânlarıyla turistlerin ilgisini çeken Karadeniz artık kruvaziyer turizmi için de önemli bir durak haline geldi. Gemiyle limanlara yanaşan turistler doğal güzellikleri görmek için Trabzon ve bölgedeki diğer kentlere akın ediyor. Birçok şirketin en cazip rotaları arasına girmeyi başaran Türkiye’de kruvaziyer trafiğinin 2024 yılıyla birlikte ciddi bir tırmanışa geçmesi bekleniyor. Geçtiğimiz 2023 yılındaki talep patlaması da bunu doğrular nitelikte. Türkiye 2023’ün yaz döneminde kruvaziyer yolcu sayısını 2022’ye göre yüzde 67 artırmayı başardı. Nisanda 88 bin 566 olan kruvaziyer yolcu sayısı mayısta 176 bin 840'a yükseldi. Haziranda ise 183 bin 407 ve temmuzda 209 bin 33 yolcu geldi. Böylece mayıs-haziran döneminde 341 bin 556 turist ağrılandı.

FARKLI LİMANLAR DEVREYE ALINACAK

Uzun yıllardır kruvaziyer turizmine önemli yatırımlar yapan Türkiye, bu sayede turizm rakamlarını rekor düzeye çıkarmayı başarırken, ülke ekonomisine de turizm gelirlerinin artışıyla önemli katkı sağlanıyor. Kruvaziyer limanlarının sayısını artırmaya devam eden Türkiye, bu sayede doğal bir büyüme yaşanmasının önünü de açıyor. Aynı zamanda farklı bölgelerdeki limanlar aracılığıyla turizmi 81 ile yayma hedefine de hizmet ediliyor.

Kuşadası başı çekiyor

Türkiye’nin en önemli kruvaziyer limanı Kuşadası olarak öne çıkıyor. Bu bölgeyi sırasıyla; İstanbul, Çeşme, Bodrum ve Çanakkale takip ediyor. Kruvaziyer limanları 2 sınıfa ayrılıyor. Biri homeport/turn-around liman denilen kruvaziyerin başladığı ve bittiği liman, diğeri ise transit (uğrak) liman. Homeport, ana bir işleve sahip. Örneğin, İstanbul bu özelliklere sahip bir şehir ve Galataport 'homeport' olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Türkiye'de 25'e yakın kruvaziyer limanı bulunuyor. En önemlileri ise İstanbul, Kuşadası, İzmir ve Antalya'da bulunuyor. Yeni dönemde Türkiye, bu alanda da önemli bir güç olarak kendini gösterecek.







