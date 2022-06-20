Kuaförlerde fenomen tarifesi

Sosyal medya fenomenliği, kuaförlere de yaradı. Bir dönemin kendi halindeki mahalle kuaförleri, Tiktok videoları ve Instagram paylaşımları sayesinde piyasasını oluşturdu. Özellikle sosyal medyada öne çıkarak ünlenenlerin saç kesim tarifesi binlerce liradan başlayabiliyor.

REKABET ARTINCA HERKES SOSYAL MEDYADA

Son yıllarda, bu tarz salonların birer güzellik merkezine dönüştüğüne tanık oluyoruz. Saç kesimi yanında artık her biri, cilt bakımından botoksa kadar her türlü işlemi yapmaya başladı. Bizim mahalle esnafı kuaför Filiz ablanın yerini; şık dekorlarıyla öne çıkan mekanlar alıyor. Sayıları o kadar arttı ki aynı sokakta birer ikişer kuaför açıldığını görüyoruz. Haliyle rekabet de artınca kuaförlerin yeni mecrası sosyal medya oldu.

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AYNI KUAFÖRDE 3 FARKLI TARİFE

Buradaki videolarıyla öne çıkanların fiyatı da katlanıyor. İşler öyle bir hale gelmiş ki aynı kuaförde aynı işlem için farklı fiyat söz konusu. Alan razı satan razı mantığıyla işleyen piyasada, kuaför Ali saçınızı 250 liradan keserken, Ahmet 350, Tarcan 500 liraya kesebiliyor. Boyası, röflesi ve diğer işlemleri de aynı şekilde. Sosyal medyada ünlenip, kendi mekanını açanların bazıları saç düzeltme işi için bile binlerce lira talep edebiliyor.

ÜNLÜ MEKANDA BİN LİRADAN BAŞLIYOR

Nişantaşı gibi yerlerde ünlü bir kuaförün makas atması binlerce liradan başlıyor. İşin tarifesi semte ve kuaförün şanına göre değişiyor. Fenomen kişilerin yoğunluğundan dolayı randevu bile alamıyorsunuz. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, bu akım sayesinde güzellik merkezine dönüşen kuaförlerin çoğaldığını belirtiyor ve piyasa şartlarında fiyatların değişebileceğini söylüyor.

Sektör bu sayede hızlı büyüdü