Küba’nın gemileri Türkiye’den

Kalkınmadan eğitime, ticaretten ekonomik işbirliğine kadar uluslararası anlaşmaların onaylanmasını uygun bulan 7 kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dışişleri Komisyonu’nda kabul edildi. Bu anlaşmalardan biri ise Küba ile denizcilik alanında imzalandı. Küba ile imzalanan iş birliği anlaşması ile 40 milyon dolar olan ticaret hacminin daha ileriye taşınması hedefleniyor. Küba Cumhurbaşkanı ile Dışişleri Bakanı’nın bu yıl içerisinde Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştireceği belirtilirken, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Küba ile imzalanan anlaşmayla ilgili konuştu.

Yavuz Selim Kıran

İHRACATIN ÖNÜ AÇILDI

Kıran, Küba ile denizcilik alanında iş birliğinin geliştirilmesinin, genel olarak ekonomik ve ticari ilişkilerin ilerletilmesine katkı sağlayacağını belirtirken, “Küba ülkemizde inşa edilen gemilere, özelikle de römorkörlere ilgi duyuyor hatta bu konuda bazı tersanelerimizle de iletişim halindeler. Küba mevzuatına göre ülkemizden gemi almalarına dayanak oluşturacak bir metin gerekiyor, denizcilik anlaşması bu yasal zemini sağlamış olacak. Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle Küba’ya gemi ihracatımızın da önünü açmış olacağız” dedi. Türkiye ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine 105 ülkeye 278 milyon 83 bin dolar değerinde gemi ve yat ihracatı gerçekleştirdi. Gemi ve yat ihracatının Türkiye’nin toplam ihracatı içerisindeki payı yüzde 0,5 oldu.

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GEMİ ADAMI BELGELERİ TANINACAK

Gemi adamı belgelerinin karşılıklı tanınacağını dile getiren Kıran, “Gemi adamları, anlaşmada öngörülen çerçevede vizesiz giriş veya transit geçiş hakkına sahip olacak, karşılıklı olarak limanlarda idari, gümrük ve sağlık işlemleri kolaylaşacak. Bu durum, gemi işleten ithalatçı ve ihracatçı firmalarımızın maliyetlerini azaltarak ikili deniz taşımacılığını ve ticaretini hızlandırmış olacak. Deniz ve kıyı çevresinin korunması konusunda da teşvik edici adımlar atacağız” diye konuştu.

SUÇLA MÜCADELE İÇİN ÖZBEKİSTAN İLE ANLAŞMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde resmi ziyaret gerçekleştirdiği Özbekistan ile terörizm, insan ticareti ve göçmen kaçakçılığı ve mali suçlar başta olmak üzere suçlarla mücadele kapsamında imzalanan anlaşma da söz konusu tekliflerin arasında yer alıyor. Yine diğer bir kanun teklifi de Özbekistan kolluk güçlerine verilecek eğitimi kapsıyor. Komisyonda aktarılan bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğünce 2009-2022 yılları arasında toplam 78 uzmanlık eğitim programı düzenlenirken, bu programlardan bin 274 Özbek personeli yararlandı. Bugüne kadar 164 Özbek personele eğitim verildi.

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Kuveyt Jandarmasına eğitim

Anlaşmaların yürürlüğe girmesiyle, Türkiye’nin Körfez’de en güçlü ilişkilere sahip olduğu ülkelerin başında gelen Kuveyt kolluk güçlerine Jandarma Genel Komutanlığınca eğitim verilecek. Jandarma Genel Komutanlığınca bugüne kadar Kuveyt Milli Muhafız Komutanlığı’ndan 51 misafir personele eğitim verildi. Bu yıl içerisinde ise düzenlenecek üç farklı kursta 36 personele eğitim verilmesi planlanıyor. İçişleri Bakanlığı personeli içinse Kuveyt’te yedi eğitim faaliyet planlandı.