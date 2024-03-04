Küçük esnafa e-ticaret şemsiyesi

Kanunda, elektronik ticaret pazar yerleri ile elektronik ticaret faaliyetinde bulunan diğer işletmelerin lisans, reklam, indirim, bağımsız denetim, veri taşıma ve kullanma gibi yükümlülükleri belirlenirken net işlem hacmi kavramı esas alınmıştı. Bu kapsamda işletmelerin elektronik ticaret ortamları üzerinden gerçekleşen işlemlerin toplam parasal değerleri baz alınırken, yasadaki parasal eşiklerin güncellenmesi ihtiyacı olduğundan, yasada 2023 yılı için 15, 45 ve 90 milyar TL olarak belirlenen eşikler, yüzde 119.67 oranında artırılarak sırasıyla 32 milyar 950 milyon 500 bin TL, 98 milyar 851 milyon 500 bin TL ve 197 milyar 703 milyon TL’ye yükseltildi.