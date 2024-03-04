Küçük esnafa e-ticaret şemsiyesi

Cirosu daha fazla olan e-ticaret firmalarına sınırlamaların getirildiği düzenleme sayesinde sektörde tekele ‘dur’ denildi. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nce alınan karar gereği Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'daki bazı parasal eşiklerin yüzde 119.67 oranında artırılması kararlaştırıldı.
PARASAL EŞİK GÜNCELLENDİ
Kanunda, elektronik ticaret pazar yerleri ile elektronik ticaret faaliyetinde bulunan diğer işletmelerin lisans, reklam, indirim, bağımsız denetim, veri taşıma ve kullanma gibi yükümlülükleri belirlenirken net işlem hacmi kavramı esas alınmıştı. Bu kapsamda işletmelerin elektronik ticaret ortamları üzerinden gerçekleşen işlemlerin toplam parasal değerleri baz alınırken, yasadaki parasal eşiklerin güncellenmesi ihtiyacı olduğundan, yasada 2023 yılı için 15, 45 ve 90 milyar TL olarak belirlenen eşikler, yüzde 119.67 oranında artırılarak sırasıyla 32 milyar 950 milyon 500 bin TL, 98 milyar 851 milyon 500 bin TL ve 197 milyar 703 milyon TL’ye yükseltildi.
Ticari veriler rekabette kullanılmayacak
Bu yıl için belirlenen yeni parasal eşik değerlerle net işlem hacmi 33 milyar TL'nin üzerinde olan platformların, elde ettiği verileri, yalnızca aracılık hizmetlerinin sunulması amacıyla kullanacağı, rekabette kullanamayacağı, şirket ortaklarının %5 ve katlarına ulaşan pay devirlerini bakanlığa bildirmekle yükümlü olduğu belirlendi.