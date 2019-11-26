Ekonomi Küle Eşit rekabet için işbirliği şart
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Küle: Eşit rekabet için işbirliği şart

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, rekabet hukuku alanında uluslararası iş birliğinin, acil bir ihtiyaç olduğunu söyledi. Küle, “Bunun için çalışıyoruz. Tüketicimizin refahını korumak önceliğimiz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul Rekabet Forumu
İstanbul Rekabet Forumu

Rekabet Kurumu ile Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) tarafından "Dijitalleşme ve Uluslararası İşbirliği" temasıyla İstanbul Rekabet Forumu (ICF) düzenlendi. Forumda konuşan Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, rekabet hukuku alanında uluslararası iş birliğinin, gönüllük esaslı bir lüksten ziyade somut ve acil bir ihtiyaç olduğunu söyledi. Yeni sistemin yol açtığı ekonomik gücün birkaç ülkede yoğunlaştığına dikkat çeken Küle, “Tüketicilerimizin refahını korumak konusunda gelişmekte olan ülkeler arasındaki iş birliğinin de ayrıca önemli olduğunu tarihi bir sorumluluk gereği not etmek istiyorum” dedi.

VERİ GÜVENLİĞİ

Yüksek hacimli işlenebilir verinin öneminin bu denli arttığı günümüzde alışveriş yapılan internet sitelerinden sosyal medyaya kadar her alanda bırakılan ayak izlerinin artık çok ciddi bir değer haline geldiğini vurgulayan Küle, veriyi herkesin ürettiğini ancak veri sahipliğinin ve veriyi işleme gücünün daha kısıtlı sayıdaki "ilk giren" avantajına sahip küresel şirketlere ait olduğunu anlattı.

Küle, bu şirketlerin sahip oldukları gücün sadece ekonomik hayata değil, siyasal hayata bile tesir edebilecek mahiyette bulunduğunu belirterek, "Dolayısıyla bu güç kümelenmesinin merkezinde yer almayan gelişmekte olan ülkelerin, bir yandan dijitalleşmenin sağladığı nimetlerden faydalanırken bir yandan da hem tüketicilerini hem de ekonomilerinin rekabetçi yapısını korumak için birlikte daha çok çalışmaları gerektiğini düşünüyorum” bilgisini verdi.

TOPLANTILAR SIKLAŞACAK

  • ICF, iş birliğini güçlendirmek ve ortak bir platform oluşturmak hedefiyle hayata geçirildi. Küle, “Bizler ICF gibi bölgesel iş birliklerinin, uluslararası kuruluşların çabalarına önemli katkı sunacağını ve yüklerini hafifleteceğini ümit ediyoruz. ICF ile hedefimiz, bölge rekabet otoriteleri arasında karşılıklı güveni geliştirmek, teknik iş birlikleri ile kurumsal kapasitelerimizi güçlendirmek ve rekabet hukukunun güncel sorunlarını ortak akılla anlamak ve çözmek. Bu amaca ulaşmak için ICF'yi gelenekselleştirip bu çatı altında daha sık bir araya gelmeyi hedefledik” dedi. UNCTAD Rekabet ve Tüketici Politikaları Bölümü Başkanı Teresa Moreira ise Moreira, uluslararası iş birliğini, gelişmekte olan ülkelerin faydasına olacak şekilde devam ettirdiklerini söyledi.

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