Kullanıcılarını yüzünden tanıyacak

Yerli ve milli olarak üretilen elektrikli araç Togg güncellendi. Uzaktan yüklenen yeni yazılımı 1.4.0 ile güncellenen Togg T10X, kullanıcılarını yüzlerinden tanıyacak. Türkiye genelindeki 23 bini aşkın sürücü, T10X'te manuel olarak pin girmek yerine yüz tanıma yöntemiyle oturum açabilecek. 1.4.0 ile aynı T10X'i kullanan farklı kullanıcılar için profil bazlı kişiselleştirme hafızası da sunulmaya başlanacak.

4 FARKLI PROFİL OLUŞTURACAK

Dört farklı profil oluşturmaya imkan tanıyan T10X, her kullanıcı profili için ana ekranda kullanılan uygulama düzeni, ayna ayarı, koltuk pozisyonu, favori radyo frekansları gibi kişiselleştirmeleri hatırlayacak. Yeni yazılımla birlikte gelen iklimlendirme planlamasıyla, T10X kullanıcıları iklimlendirme programlarını diledikleri gün ve saat için önceden planlayıp yolculuğa başlamadan önce kabin ısısını programlanan seviyeye getirebilecekler.

UZAKTAN ERİŞİM MÜMKÜN

Yolculuğun planlanan saatte başlamaması halindeyse T10X önceden programlanan saatten 10 dakika sonra iklimlendirmeyi kapatacak. 1.4.0 güncellemesi, ayrıca kullanıcılara, akıllı telefonlarında bulunan Trumore uygulamasına T10X'lerini tanıttıktan sonra şarj seviyesi, lastik hava basıncı ve konum gibi bilgilere uzaktan ulaşma imkanı sağlayacak.

Uygulama üzerinden sipariş veriliyor

Yeni gelen yazılım güncellemesi ile birlikte 1.4 milyon TL başlangıç fiyatı olan Togg, 4 milyon TL'nin üzerinde fiyata sahip lüks segmentteki araçlarda olan bir çok özelliği bünyesinde barındıracak. T10X teslimatları, üretim planlamasına göre siparişi takip eden günlerde hemen ve çekilişsiz olarak gerçekleştiriliyor. Kullanıcıların sipariş vermek için App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden kullanıma sunulan Trumore uygulamasını indirip kimlik (ID) oluşturması gerekiyor.







