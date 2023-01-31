Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: 2028'de hedef 100 milyar dolar gelir

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen Turizmde 2022 yılının değerlendirildiği ve 2028 hedeflerinin paylaşıldığı toplantıya katılarak konuşma yaptı.





Bakan Ersoy'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"2023 yılında hedefimiz 60 milyon turist, 2028 yılında 90 milyon turist. 2023 yılında turizmde 56 milyar dolar, 2028 yılında 100 milyar dolar gelir elde etmeyi hedefliyoruz.

Toplam ve kişi başı gecelik gelirlerde Cumhuriyet tarihi rekorları kırıldı. 2022 yılında 87,5 dolar kişi başı gecelik geliri elde edildi. Bu rakamı 2023 yılında 95 dolara, 2028 yılında 118 dolara çekeceğiz.

2023 yılında Hollywood yapımı ortak dizi ve film projelerini hayata geçireceğiz. Bu filmler global platformlarda yayınlanacak. Yoğun bir izleyici bekliyoruz.

Turizmi 81 vilayete yayacağız."

TURİZM İSTATİSTİKLERİ

Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılının 4. çeyreğine ve yılın geneline ilişkin turizm istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, turizm geliri, geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 53,4 artarak 46 milyar 284 milyon 907 bin dolara çıktı. Geçen yılki gelirin 34 milyar 477 milyon 12 bin dolarını kişisel harcamalar, 11 milyar 807 milyon 895 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı, 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 75 artarak 51 milyon 369 bin 26 kişiye yükseldi. Bunların yüzde 13,7'sini 7 milyon 27 bin 504 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Bu dönemde kişi başına ortalama gecelik harcama 89 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların gecelik ortalama harcaması ise 60 dolar oldu.

Geçen yıl paket tur harcamaları (ülkeye kalan pay) yüzde 125,2, spor, eğitim, kültür harcaması yüzde 90,5 ve uluslararası ulaştırma yüzde 68,9 arttı.

Ziyaretçilerin geliş amaçlarında birinci sırada yüzde 67,1 ile "gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler" yer alırken yurt dışı ikametli vatandaşlar Türkiye'ye yüzde 64,4 ile en çok "akraba ve arkadaş ziyareti" amacıyla geldi.



