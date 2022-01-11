Ekonomi Kur korumalı hesaba yoğun talep Dün itibarıyla 113,8 milyar liraya çıktı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kur korumalı hesaba yoğun talep: Dün itibarıyla 113,8 milyar liraya çıktı

Döviz kurundaki birikimleri TL’ye dönüştürmek adına devreye alınan kur korumalı Türk lirası mevduat hesabına, vatandaşlar kısa sürede büyük ilgi gösterdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre kur korumalı TL mevduatlarının toplamı dün 113,8 milyar liraya ulaştı.

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Burak Karaca Yeni Şafak
​Kur korumalı hesaba yoğun talep: Dün itibarıyla 113,8 milyar liraya çıktı
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Vatandaşların döviz birikimlerini Türk Lirası'nda değerlendirmesi amacıyla 22 Aralık 2021 tarihinde devreye alınan Kur korumalı Türk Lirası mevduat hesabı uygulamasına yoğun talep gösteriliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre uygulama çerçevesinde açılan hesaplardaki mevduat, 7 Ocak cuma günü itibariyle 107,6 milyar liraydı.

TL mevduat dönüşümüne düzenleme
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TL mevduat dönüşümüne düzenleme

DÜN 6,2 MİLYAR LİRA DAHA BAĞLANDI

  • Dün buna 6,2 milyar lira daha eklendi ve rakam 113,8 milyar liraya çıktı. Uygulama kapsamında döviz birikimi olan vatandaşlar, kur korumalı Türk Lirası mevduat hesabına geçerek birikimlerini 3 ay, 6 ay veya 1 yıl vadeli Türk Lirası mevduat veya katılma hesabında tutabiliyor. Vade sonunda yatırılan mevduatın getirisi belirlenen mevcut tarihler arasındaki olası döviz kazancının altındaysa fark Merkez Bankası tarafından karşılanıyor. Yani vade sonunda hesap sahibinin döviz bazında anaparasını her koşulda koruması esas oluyor. Vade sonu kurunun dönüşüm kurundan düşük olması durumunda banka tarafından hesap sahibine “anapara+faiz/kar payı” ödeniyor.

Vatandaş sisteme güveniyor

Uygulamanın kısa sürede yoğun talep gördüğünü aktaran Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, “Buradan vatandaşımızın kur korumalı Türk Lirası mevduat hesabına aşırı ilgi gösterdiğini görebiliyoruz. Bu da sistemin ne kadar başarılı olduğunu gösteriyor” dedi. Yastık altındaki altınların finansal sisteme aktarılması yönünde çalışmaları olduğunu anlatan Gürcan, gelire endeksli senetleri ihraç etmek ve öncelikli sektör kredilendirme programını hayata geçirmek ile katma değer vergisinde sadeleşme gibi adımlar atacaklarını bildirdi.

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