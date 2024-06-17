Kuraklığa dirençli 51 bitki daha

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'ne (TAGEM) bağlı enstitüler bu yıl içerisinde 51 tarla bitkisi çeşidini tescil etti. Bu çalışmalar neticesinde, yeni bitkiler Türk tarımına kazandırıldı. TAGEM’in yerli tohumculuğun geliştirilmesine yönelik ıslah ve geliştirme çalışmaları yürüttüğüne dikkati çeken Yumaklı, kurumun Ar-Ge faaliyetleri çerçevesinde hastalıkların engellenmesini, kalite ve verimin artırılması ile kuraklığa dayanaklı ürün elde edilmesini amaçlayarak bu ürünlerin üretildiğini söyledi.
TESCİL SAYISI ARTIYOR
Son yapılan tescil işlemleri ile birlikte çeşit sayısının 1.004’e ulaştığı bilgisini veren Yumaklı. “Tohumculukta ülkemizi daha da iddialı hale getiriyoruz. Bu alanda dünyada ilk 10 ülke arasındayız. Ülkemizde kullanılan tohumların yüzde 97’sini ülkemizde üretiyoruz. Son 22 yılda sertifikalı tohum üretimini 9 katına çıkarttık. Ülkemizde kullanılan tohumların yüzde 40’ı TAGEM tarafından tescil edilen çeşitlerden oluşuyor. 117 ülkeye tohum ihracatı yapıyoruz. Küresel iklim krizine daha hazırlıklı hale gelirken gıda arz güvenliğini de sağlıyoruz” diye konuştu.