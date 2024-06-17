Kuraklığa dirençli 51 bitki daha

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'ne (TAGEM) bağlı enstitüler bu yıl içerisinde 51 tarla bitkisi çeşidini tescil etti. Bu çalışmalar neticesinde, yeni bitkiler Türk tarımına kazandırıldı. TAGEM’in yerli tohumculuğun geliştirilmesine yönelik ıslah ve geliştirme çalışmaları yürüttüğüne dikkati çeken Yumaklı, kurumun Ar-Ge faaliyetleri çerçevesinde hastalıkların engellenmesini, kalite ve verimin artırılması ile kuraklığa dayanaklı ürün elde edilmesini amaçlayarak bu ürünlerin üretildiğini söyledi.