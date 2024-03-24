Kuraklığa karşı eylem planı hazırlanıyor

Türkiye ve dünya genelinde görülen iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çalışmalar yapılıyor. Su kaynaklarının etkin kullanımı ve bölgesel kaynakların kirlenmemesi için yer üstü su kaynakları eylem planı devreye sokulacak. Göller, dereler, çaylar, akarsular ve denizleri kapsayacak eylem planı her bir su üstü kaynağı için özel olarak hazırlanacak ve hayata geçirilecek. Uygulanacak olan eylem planları, kuraklığın muhtemel etkilerinin azaltılması, iyileştirme ve müdahale gibi çalışmaları içerecek.

HAVZALARA DA İNCELEME

Mevsimler içerisinde farklılıklara neden olan iklim değişikliği için de planlamalar yapılıyor. Türkiye’yi besleyen 25 su havzasına bu mevsim değişikliklerinin etkisi araştırılacak. 25 havzanın su faaliyetlerini kapsayacak Kızılırmak, Aras, Çoruh, Yeşilırmak ve Doğu Karadeniz havzaları başta olmak üzere tüm su kaynaklarında yürürlüğe girecek.

ÇİFTÇİYE ÖZEL SİGORTA

Hazırlanacak eylem planları ile kuraklık problemlerinin çözümünün aranmasının yanı sıra çiftçilerin de kuraklık nedeniyle yaşayabileceği sorunlarda en az maddi ve manevi hasarı alması hedefleniyor. Bu kapsamda tarımsal afetlerden zarar gören çiftçilere, tarım sigortası ile özel yardımlar yapılacak.

Akademiden plana destek

Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında; ülke genelinde meteorolojik veriler, sulama amaçlı depolamaların havza bazlı doluluk oranları, 81 ilde hububat ekim alanları ve hububatın gözlemleri bir bütün olarak değerlendirilerek her ay olmak üzere raporlar hazırlanacak. Üniversitelerdeki akademik personeller de çalışmalara destek verecek.







