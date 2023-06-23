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Ekonomi

Kurban pazarında sıkı pazarlık

Kurban Bayramı’na kısa bir süre kala kurban satış merkezlerinde trafik arttı. Alıcı ve satıcıyı terleten pazarlıklar yaşanırken hayvanlarını memlekete götürmek istemeyen satıcılar pazarda yapabildiği tüm indirimi yapıyor.

Ali Kürşat Büyükada
04:00 . 23/06/2023 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Üreticiler ile vatandaşlar arasında kıran kırana pazarlıkların yaşandığı noktalardan biri de Ankara Gölbaşı’nda kurulan kurban satış merkezi. Binlerce hayvanın satışa sunulduğu pazar yerinde, alıcılar bütçesine en uygun kurbanlığı alabilmek, Anadolu’nun farklı adreslerinden başkente gelen satıcılar ise hayvanlarını değerinden satma peşinde. Beş gün kalan bayram için alınacak kurbanlıklarda yaşanan pazarlıklar da bu eksende şekillendi.

GERİ GÖTÜRMEK İSTEMİYORLAR

Alıcı ve satıcıyı terleten pazarlıklar yaşanırken hayvanlarını memlekete götürmek istemeyen satıcılar pazarda yapabildiği tüm indirimi yapıyor. Pazara Diyarbakır’dan gelen Muhammed Aşıcı, “Son günler yaklaştığı için vatandaşlar pazarlıkları kızıştırarak hayvanları almaya çalışıyor. Bizler de değerini bulan her hayvanı alıcısı ile buluşturuyoruz. Bayramın son gününe kadar bu pazarlıklar daha da kızışarak artacaktır” diye konuştu.




#Kurban Bayramı
#Pazarlık
#Hayvancılık
1 saat önce
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