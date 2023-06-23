Kurban pazarında sıkı pazarlık

Üreticiler ile vatandaşlar arasında kıran kırana pazarlıkların yaşandığı noktalardan biri de Ankara Gölbaşı’nda kurulan kurban satış merkezi. Binlerce hayvanın satışa sunulduğu pazar yerinde, alıcılar bütçesine en uygun kurbanlığı alabilmek, Anadolu’nun farklı adreslerinden başkente gelen satıcılar ise hayvanlarını değerinden satma peşinde. Beş gün kalan bayram için alınacak kurbanlıklarda yaşanan pazarlıklar da bu eksende şekillendi.

Alıcı ve satıcıyı terleten pazarlıklar yaşanırken hayvanlarını memlekete götürmek istemeyen satıcılar pazarda yapabildiği tüm indirimi yapıyor. Pazara Diyarbakır’dan gelen Muhammed Aşıcı, “Son günler yaklaştığı için vatandaşlar pazarlıkları kızıştırarak hayvanları almaya çalışıyor. Bizler de değerini bulan her hayvanı alıcısı ile buluşturuyoruz. Bayramın son gününe kadar bu pazarlıklar daha da kızışarak artacaktır” diye konuştu.