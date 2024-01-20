Kurda istikrar sürdükçe gol yemeyiz

Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, enflasyonla mücadelede asıl kavganın yüzde 45’li seviyelere gelindiğinde başlayacağını belirterek, “Kurlar böyle istikrarlı gittiği müddetçe biz bir daha gol yemeyiz” dedi. 2002 ila 2008 yılları arasında enflasyonu tek haneye düşürenin de yine AK Parti iktidarı olduğunu hatırlatan Baştuğ, “Şimdi niye yapılmasın? Sağlam durmak lazım. Bence iyi gidiyoruz” diye konuştu.

YAKINDA NOT ARTIŞI BEKLİYORUZ

Kredi derecelendirme kuruluşlarından yakın zamanda not artışı gelebileceğine dikkati çeken Baştuğ, “Bulunduğumuz noktanın bir tık yukarısı olacaktır. Ondan sonra bir kaç kademe daha artıracaklardır” değerlendirmesinde bulundu.

YABANCI YATIRIMCI TEREDDÜTSÜZ GELECEK

Baştuğ, Türkiye’ye yabancı yatırımcı girişlerine yönelik olarak da şunları ifade etti: “Şimdiye kadar 8 milyar dolar bono piyasasına, 3 milyar dolar da hisse piyasasına geldiler. Para ve maliye politikaları bunu hak ediyor. Yabancı yatırımcı ekonomide pozitif trendin kalıcı olduğunu gördüğünde tereddütsüz gelecek. Gelmelerini istediğimiz yer Türk Lirası. Bizim için döviz olarak gelmesinin bir anlamı yok.”

TL’YE AYLIK DÖNÜŞÜM %5’TEN %15’E ÇIKTI

2024 yılı boyunca TL'yi cazip kılacak politikaların süreceğinin altını çizen Recep Baştuğ, “Bankalar da bunu severek destekleyecek. Şu anda bankamızda TL'ye aylık dönüşüm oranı yüzde 5'ten yüzde 15'e çıktı. Kur Korumalı Mevduat büyüklüğü 140 milyar dolardan 80 milyar dolara geriledi. Bu bankaların sayesinde oldu” dedi.

YÜZDE 40 FAİZLE YATIRIM YAPILMAZ

Sanayicinin, üretim yapanın ya da hizmet sektöründe çalışanların 2024 boyunca yüzde 40’ın altında bir kredi faizi göremeyeceğini aktaran Baştuğ, “Realite bu. Bu faizle yatırım yapılır mı? Hayır, yani yüzde 40’ın üstünde bir kredi faizi ile Türk Lirası cinsinden yatırım yapılacak bir ortam değil. Her şey istediğimiz gibi giderse 2025’in ortalarında daha sağlıklı faiz oranları konuşmaya başlayabiliriz” dedi.

Kredi kartı düzenlemesi ŞART OLDU

Kredi kartlarının şu anda en ucuz finansman aracı olduğuna değinen Recep Baştuğ, “Eğer enflasyonla mücadele edilecekse bu tür kılcal damarlara dokunulacaktır. Bir ülkede tüketimin, kredi kartı alacaklarının üç kattan fazla artması doğru değil. Bununla alakalı bir şekilde düzenleme gelmesi gerek” diye konuştu.

Bankalar da acı ilaç içmek zorunda

Baştuğ, bankacılık sektöründe en fazla şikayet ettikleri uygulamanın ne olduğu şeklindeki bir soruyu ise şöyle cevapladı: “Geçiş döneminde bir sürü noktada sıkıntı varken tek başımıza kalkıp ‘şunu düzeltin’ diyemeyiz. Bankalar bu acı ilacın bir kısmını içecekler. İçmek zorundalar.”

Taahhütlü kredi muazzam

Baştuğ, Merkez Bankası’nın Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) programını ilk çeyrekte hizmete alabileceğini tahmin ettiklerini dile getiren Baştuğ, “Çok uygun faizlerle 2 yıl geri ödemesiz şekilde 10 yıllık TL cinsi krediler olacak. Yatırımda bence muazzam bir kaynak” dedi.







