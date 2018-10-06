Küresel kriz talebi düşürdü

Ancak alınan önlemler işe yaramadı. Türkiye’den yetkili acenteler aracılığıyla umreye giden kişi sayısı geçtiğimiz yıl 450 bini bulurken, sektör temsilcileri bu yıl taleplerin yüksek kura takıldığını ifade ederek; ziyaretçi sayısının düşeceğini öngörüyor.

SUUDİ ARABİSTANLI OTELLER FİYAT DÜŞÜRDÜ

Umrede fiyatların geçen seneye göre düştüğünü kaydeden Vizyon Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Talha Çizmeci, “Dolar sadece burada değil tüm dünyada yükselişte. O nedenle talebin azalmasından korkan Arabistanlı oteller fiyatlarını düşürdü” bilgisini paylaştı. Çizmeci, şirket olarak fiyatta güncellemeye giderek fiyatları dolar bazında geçen seneye göre yaklaşık 100-200 dolar daha düşürmelerine rağmen TL’nin dolar karşında değer kaybı yaşaması nedeniyle fiyatların arttığını dile getirdi.

GEÇEN SENELERE GÖRE DURGUN

Taleplerin geçtiğimiz senelere göre şu an biraz daha durgun seyrettiğini ifade eden Çizmeci, Vizyon Turizm olarak lüks umre turlarını bu sene bin 500 dolardan başlattıklarını aktararak, “Herkes sene sonu döviz ve diğer rakamlara odaklanmış durumda. Bunun en büyük sebebi ise döviz kurunun yüksekliği. Bu iç tur için olumlu olurken dış turlar için handikap oluşturuyor” değerlendirmesinde bulundu.

TERCİH KISA VE DÜŞÜK BÜTÇELİ PROGRAMLAR

Misafirlerin ağırlıklı olarak bu sene daha düşük bütçeli ve kısa programları tercih edeceğini tahmin ettiklerine dikkati çeken Talha Çizmeci, “Kimi tamamen iptal edecek, kimiyse 10 gün gideceğine 1 hafta, 1 hafta gideceğine 5 günlüğüne gidecek” diye konuştu.

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