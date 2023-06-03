‘Kuru’da yağmur bereketi

Yüzleri güldüren yağışlar üretici ve tüketiciye mutlu ederken, bazı ürünlerde de rekolte fazlası bekleniyor. Suyu seven tarım ürünlerinde büyük verim artışı beklediklerini ifade Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, “İç Anadolu’da üretimi yapılan kuru fasulye, barbunya, patates gibi ürünlerde bu yıl yüzde 20’ye yakın verim artışı bekliyoruz” diye konuştu. Kenar, marketlerde de fiyatların yüzde 20-30 seviyelerine düşeceğine dikkat çekti.

Kahraman Kaya. Veli Kenar.

‘SARI PAS’ HASTALIĞINA DİKKAT

Veli Kenar sözlerini şöyle sürdürdü: “Sarı pas hastalığı denen ve buğdayı çürüten hastalık yağışların bol olmasıyla Niğde ve çevre illerde görüldü. Biz çiftçilerimizi hemen uyardık ve gerekli ilaçlamaları yapmaları adına onlara eğitimler, seminerler verdik.”

DÖNÜM BAŞI 100 TL’YE BUĞDAY KURTULUYOR

Nevşehir Ziraat Odası Başkanı Kahraman Kaya da sarı pas hastalığı için ilaçlama ile geçirilebilecek bir sorun olduğunu söyledi. Kaya, “İç Anadolu çiftçisi 10 yılda 1 kez böyle yağmur görüyor ve ne yapacağını bazen bilemiyor. Dönüm başına 100 TL’lik ilaç kullanarak bu sorun rahatlıkla aşılabilir. Nevşehir’de yüzde 25’e yakın rekolte artışı olacaktır” diye konuştu.







