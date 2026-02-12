LC Waikiki’den veriye dayalı yeni strateji

LC Waikiki Dijital Dönüşüm ve Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Şerafettin Özer, son yıllardaki teknoloji yatırımlarının 20 milyon doları bulduğunu söyledi. Özer, şirketin kendi geliştirdiği yapay zekâ platformu LCWGPT'nin çalışanların veri analizi, raporlama ve karar destek süreçlerinde yapay zekâ tabanlı araçlardan yararlanmasını sağladığını söyledi. Özer, "Mağaza içi operasyonlarda ise yerli yazılım WPOS devreye alındı ve bu sistemle birlikte, kasa işlem sürelerinde yüzde 40’a varan iyileşme sağlandı. Mart 2026 itibarıyla Türkiye genelindeki yaklaşık 4 bin 500 kasanın, 2026 yıl sonuna kadar ise tüm dünyadaki 8 bin kasanın tamamının bu sistemle çalışması planlanıyor" bilgisini verdi.