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Ekonomi Libyadan Türklere özel davet Yarım yatırımlar tamamlanacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Libya’dan Türklere özel davet: Yarım yatırımlar tamamlanacak

Libya’da yarım kalan yatırımları Türk iş adamları tamamlayacak. DEİK Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil, “İstikrarın yeniden filizlenmeye başladığı Libya inşaat alanında yatırımlara hala açık. Daha önce 29 milyar dolarlık iş almıştık. Bu projelerin tamamlanması ve tarım projeleri için Libya’dan özel istek var” dedi.

Talha Menteş Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Libya'da yaşanan karışıklıklar nedeniyle yarım kalan yatırımlar, Türkiye işbirliğiyle Hafter güçlerine karşı zafer kazanan Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin girişimleriyle yeniden başlayacak. Libya iş dünyası ve UMH'nin yatırımlarla ilgili oldukça hevesli olduğuna dikkat çeken Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, (DEİK) Türkiye - Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil son durumla ilgili Yeni Şafak'a özel açıklamalarda bulundu.

4 MİLYAR DOLAR ALACAĞIMIZ VAR

Türkiye'nin Libya’nın inşaasında geçmiş dönemde 29 milyar dolarlık proje aldığına işaret eden Karanfil, "Ülkede yaşanan karışıklıklar nedeniyle müteahhitler Türkiye’ye geri döndü. Şu anda Türkiye Müteahhitler Birliği’nin verilerine göre Libya’da faaliyet gösteren firmaların yarım kalmış projelerinin toplam tutarı 19 milyar dolar. Tamamlanmış kısımlardan doğan hak ediş alacakları 1 milyar dolar, teminat tutarı 1,7 milyar dolar, makine-ekipman gibi envanterle diğer zararlar toplamı ise 1,3 milyar dolar civarında. Yani toplamda 4 milyar dolarlık bir alacak durumu söz konusu" diye konuştu.

Murtaza Karanfil

1,9 MİLYAR DOLAR İHRACAT YAPIYORUZ

Libya ile Türkiye arasındaki ihracat faaliyetleri 2008 yılında 1,07 milyar dolar olduğunu hatırlatan Karanfil, "2009’da ihracat 1,79 milyar dolara, 2010’da ise 1,95 milyar dolara çıktı. 2011 yılında ciddi bir düşüş yaşasak da 2012’de 2,14 milyar dolar, 2013’te de 2,75 milyar dolara ulaştık. Sonrasında tekrar kademeli düşüşler yaşasak da 2019’da 1,9 milyar dolarlık ihracat ile tekrar bir yükseliş grafiği yakalandı. 2020'de şu anda ihracat tarafında yaşadığımız kayıp 200 milyon dolar civarında. İkinci pandemi dalgası yaşanmaması halinde çok daha pozitif bir tablo ile 2021 yılına girebiliriz" şeklinde konuştu.

HİZMET İHRACATININ ÖNÜ AÇIK

Karanfil, "İnşa sürecinde olan Libya'ya yaş sebze ve meyveden kimyevi ürünlere, hazır giyimden mobilyaya, mücevherden makine ve aksanlarına, elektrik ve elektronikten yapı malzemelerine, demir çelikten petro-kimya ürünlerine, bilişim alt yapı malzemelerinden ilaca, bebek bezinden mamaya, bisküviden gofrete kadar çok geniş bir yelpazede ürün ihracatı gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla istikrarın tam anlamıyla sağlanması halinde Libya bütün sektör ve iş kollarında ciddi yatırım fırsatları barındıran bir ülke olacak. Libya’ya hizmet ihracatı da, yatırımı da yapabilirsiniz. Sağlık sektörü gelişmediği için hastane işletmeciliği de yapabilirsiniz, gerekli düzenlemelerin yapılması halinde doktor, hemşire gibi iş gücü de gönderebilirsiniz. Benzer bir durum eğitim tarafında da söz konusu olabilir" ifadelerini kullandı.

SEKTÖR SEKTÖR ÇAĞRI YAPILDI

  • Karanfil, “Kovid-19 pandemisi başlamadan Libya Misurata Free Zone (Misurate Serbest Bölgesi) ile Misurata Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası yatırım olanaklarını Türk iş insanlarına göstermek için bizleri davet etti. Misurata Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası’na biz de toplantı talebimizi bildirdik. Özellikle toplantıda olmasını rica ettikleri sektörler vardı. Alüminyum, ev aletleri, giyim ve ayakkabı, ilaç, liman işletmeciliği, metal, mobilya, jeneratör, bilişim, gıda özel önem gösterdikleri ve mutlaka gelmesini istedikleri sektörlerdendi. Süt ve süt üreticileri, şeker üreticileri, un üreticileri, yemeklik yağ üreticileri, bisküvi üreticileri, makarna üreticileri, domates üreticileri, meyve suyu ve içecek üreticileri de davet edilen sektörler arasında yer aldı” dedi.

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