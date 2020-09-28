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Ekonomi Libyanın imarına Türk imzası
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Libya’nın imarına Türk imzası

Ticaret Bakanlığı’nın Libya’da Türk şirketlerinin yarım kalan projelerini tamamlayabilmeleri ve yeni iş bağlantıları yapabilmeleri amacıyla yürüttüğü yoğun çalışmalar etkisini gösteriyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Libya Yerel Yatırım ve Kalkınma Fonu hayata geçirmek istediği hastane, otel ve turizm tesisleri gibi birçok projenin tasarım ve proje yönetimi için Türk teknik müşavirlik firması NKY Mimarlık ve Mühendislik ile anlaştı.

NKY Mimarlık ve Mühendislik ile Libya Yerel Yatırım ve Kalkınma Fonu arasında anlaşma imzalandı.

ONAY SÜRECİ TAMAMLANDI

  • Türkiye, Libya’nın yeniden imarına ivme kazandırmak üzere Türk firmaları ve Libya işveren kuruluşları arasında yapılacak görüşmelerin başlamasını sağlayacak mutabakat zaptına ilişkin iç onay sürecini tamamladı. NKY Mimarlık ve Mühendislik, Libya Yerel Yatırım ve Kalkınma Fonu ile bir anlaşmaya imza attı. Fonun gelecek yıllarda hayata geçirmek istediği hastane, otel ve turizm tesisleri gibi birçok projenin tasarım ve proje yönetimi için NKY ile anlaşan Libyalı yetkililer, bu önemli projeleri Türk mühendis ve mimarlarına emanet etti. NKY Mimarlık ve Mühendislik Üst Yöneticisi Birhan Emre Yazıcı, Fonunun, gelecek süreçte bu yatırımlara 500 milyon doların üzerinde kaynak aktarmayı planladığını söyledi. Yazıcı, “150 bin metrekareyi geçeceği planlanan tesislerin inşasında önemli oranda Türk ürünlerinin ve iş gücünün kullanılması planlanıyor” dedi.

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