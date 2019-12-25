Lidya Grup, FESPA Eurasia 2019’da gövde gösterisi yaptı

Fuarda, Xerox, Epson, EFI ve SUTEC markalarından 20’ye yakın makineyi sergileyen Lidya Grup, salon 10 stant C40 ve D40’da bulunan iki ayrı standını ziyaret eden müşterilerine ve fuar ziyaretçilerine teknoloji şovu düzenledi. Geçtiğimiz fuarlarda olduğu gibi FESPA Eurasia fuarında da “özel kampanya paketleri” sunan Lidya Grup’un standı, yurtiçi ve yurtdışında yoğun ziyaretçi akınına uğradı. Birçok ülkeden binlerce baskı profesyonelinin buluşma noktası olan fuarda, Lidya Grup sergilediği dijital baskı makineleriyle, yeniliklerin ve sektörel trendlerin vitrini oldu.

Dijital baskı sektörünün “star makinelerini” sergiledi

Uluslararası bir fuar olan FESPA Eurasia’ya, temsil ettikleri Xerox, Epson, EFI ve SUTEC markaları ile katıldıklarını kaydeden Lidya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Öz, fuarın Türkiye’yi dijital baskı sektöründe dünyada bir merkez haline getirmesi açısından önemli olduğunu açıkladı.

Dijital baskı sektörünün lideri olarak, fuarlarda teknoloji şovu yaptıklarının altını çizen Lidya Grup Başkanı Bekir Öz, şunları söyledi:

“Dijital baskı sektöründe temsil ettiğimiz 4 markamızın, dünyanın en ileri teknolojisine sahip olan star makinelerini, herkesin görebilmesi ve deneyimlemesi için iki ayrı standımızda sergiledik. Fuardaki iki standımızda, milyon dolarlık makinelerin kurulumunu yaparak, makinelerin teknolojisini ve üretim çıktılarını, standımızı ziyaret eden müşterilerimiz ve fuar ziyaretçileriyle paylaştık. Fuara, merkez ofisimiz, 5 bölge ofisimiz ve 18 bayimiz ile güçlü bir ekiple katıldık. Lidya Grup standları, yurtiçi ve yurtdışından müşterilerimizin ve sektör temsilcilerinin buluşma noktası oldu” dedi.

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2020’de, pazarın büyümesi gerçekleşecek

Fuar sırasındaki değerlendirmesinde, 2019’un son çeyreğinden itibaren yatırımların hızlandığını anlatan Lidya Grup Başkanı Bekir Öz, konuşmasına şöyle devam etti:

“Faizlerin yatırım yapmaya elverişli noktaya gelmesi, kurun stabil olması, piyasalardaki yatırım yapma iştahı gibi birçok unsurun neticesinde, 2019 yılının son çeyreğinden itibaren sektörümüzde yeniden bir hareketlenme başladı ve yatırımlar yapılmaya devam ediyor. 2020 yılında, yatırımların artarak sürmesini ve pazarın büyümesini bekliyoruz. Özetle, geçtiğimiz dönemde ötelenen yatırım ihtiyaçları, 2020 yılı itibariyle gerçekleşmeye başlıyor. FESPA Eurasia fuarında ilk kez lansmanını yaptığımız kendi markamız olan SUTEC dijital baskı makineleri için ayrı bir stand kurduk. Promosyon malzemelerine baskı alanında, SUTEC markasının 2020 yılında pazar lideri olmasını hedefliyoruz. Fuardaki diğer standımızda, Türkiye distribütörü olduğumuz Xerox, Epson ve EFI markalarının makinelerini sergiledik. Sektöründe dünya lideri olan Xerox, Epson, EFI global markamıza ve bu fuarda lansmanını yaptığımız SUTEC markamıza, fuar sırasında yoğun bir ilgi ve talep gerçekleşti. Fuara özel yaptığımız kampanyalarımıza, yoğun bir ilgi ve taleple karşılaştık. Bu talep, 2020 yılı boyunca devam ederken, pazarın büyümesi gerçekleşecektir” diye konuştu.

Fuar, pazarın hareketlendiği bir döneme geldi ve beklentilerimizi karşıladı

2019 yılının son çeyreğinde pazarın yeniden hareketlendiğini belirten Grafik Sanatlar Satış Direktörü Adem Öz, şunları kaydetti:

“Uzun bir durgunluk döneminden sonra, 2019 yılının Eylül ayından itibaren piyasalarda hareketlenme yaşanmaya başladı. FESPA fuarı, pazarın hareketlendiği etkin bir döneme geldiği için fuardan beklentimiz oldukça yüksekti. Fuara, iki ayrı standımız ile iddialı bir şekilde girdik. İlk defa kendi markamız olan SUTEC’in lansmanını gerçekleştirdik. SUTEC, baskı kalitesi ve maliyet faktörü ile özellikle copy shop’lar ve reklamcılar tarafından yoğun bir talep ve ilgi görmektedir. Türkiye distribütörlüğünü yaptığımız EFI, Epson ve Xerox markalarımızda son yeni teknolojik gelişmeleri, yeni ürünleri sergiledik ve ilk kez lansmanını yaptığımız makinelerimiz oldu. Xerox’un A3 renkli primelink C9070 yazıcısının Ocak ayında yapılacak olan satışını öne çekerek burada tanıttık ve satışına başladık. Epson’un yaklaşık 1.5 litre mürekkep hazneli, baskı maliyeti daha düşük yeni eko-solvent baskı makinelerini fuarda ilk kez sergiledik. Standımızda geniş format EFI Pro 32r+ rulodan ruloya makinemizi ziyaretçilerle buluşturduk. Özetle, fuar pazarın hareketlendiği bir döneme geldi, beklentilerimizi karşıladı ve fuara özel yaptığımız kampanyalarımıza yoğun bir ilgi ve talep gerçekleşti” dedi.

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Lidya Grup, daima müşterilerinin yanındadır

Şartlar ne olursa olsun daima müşterilerinin yanında olduklarını ifade eden Lidya Grup Yönetim Kurulu Başkan Danışmanı Rıza Başoğlu, şunları anlattı:

“Yaşanan olası krizlerin ardından ve sonraki durumlarında, dönemsel kampanyaların ötesinde, süreklilik arz eden satış tekniklerini ve çözümlerini sunmak önemlidir. İş hayatı devamlılık arz ediyor ve iş sürecini de bu bakış açısıyla yönetmek lazımdır. Lidya Grup olarak, daima müşterilerimizin yanındayız, müşterilerimize değer katacak iş çözümlerini ortaya koyarak, başarılı bir iş modelini yönetmeye devam ediyoruz. Her platforma belirttiğim gibi geçtiğimiz durgunluk döneminde, iş dünyası iş yapmayı özlemiştir. Hepimiz biliyoruz ki, “Üretmezseniz, tüketemezsiniz. Tüketmezseniz, üretemez ve büyüyemezsiniz”. Bu bir döngüdür. Özetle, şartlar ne olursa olsun, işletmeler daima üretmek ve büyümek durumundadırlar. 2020 yılının ikinci çeyreğinden itibaren, ekonomide toparlanmanın gerçekleşeceğini öngörüyoruz ve 2020 yılından oldukça umutluyuz. Aynı zamanda, kurum ve kuruluşlar olarak, teknolojinin nereye gittiğini yakından takip etmeliyiz. Teknoloji, geleceğinizi şekillendirecek bir araçtır. Nitekim hedef, en uygun ürün ile en uygun pazarı bir araya getirmektir. Bu nedenle, uzun süreli ve kalite normlarını da kaybetmeyerek, iş hacmini geliştirmeye dönük yatırımların daima yapılması gerekmektedir” şeklinde konuştu.