Ekonomi Limitlerin altında avlanan 20 ton hamsiye el konuldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Limitlerin altında avlanan 20 ton hamsiye el konuldu

Trabzon’da yapılan denetimler neticesinde bir nakil vasıtasında 20 ton hamsi balığına mevzuatta yer alan limitlerin altında olması nedeniyle el konuldu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Limitlerin altında avlanan 20 ton hamsiye el konuldu
20 ton hamsi balığına mevzuatta yer alan limitlerin altında olması nedeniyle ürüne el konuldu.

Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Su Ürünleri Kontrol ve Denetim faaliyetleri devam ediyor. Trabzon Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü , özellikle hamsi avcılığının bölgemizde yoğunlaşması sonrasında karaya çıkış noktaları, nakil güzergahları, işleme ve değerlendirme tesisleri, su ürünleri toptan ve perakende balık hali ve perakende satış yerlerinde denetimlerini sıklaştırıldı.
Trabzon Tarım ve Orman İl Müdürü Cahit Gülbay, bölgede yoğun olarak avcılığı yapılan hamsi için avcılık saatinin 15.00-09.00 olduğunu hatırlattı.

Gülbay "1 Eylül itibariyle sona eren yasakların ardından denize açılan balıkçı gemileri avcılığa başladı. Bölgemizde yoğun olarak avcılığı yapılan hamsi için avcılık saati 15:00-09:00. Avcılığın artmasıyla birlikte İl Müdürlüğümüz personelleri de 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu çerçevesinde denetimlerine hız verdi. Özellikle 7191 sayılı Kanun ile 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu’nda yapılan değişiklik sonrasında idari yaptırımların gücü artırıldı. İdari para cezalarının miktarı artarken daha önce kanunda bulunmayan bazı idari yaptırımlar da eklendi. Son günlerde bölgemizde avcılıkta bulunan gırgır gemilerinin yoğunlaşması sonrasında da denetimler hız kazandı. Yapılan denetimler neticesinde 1 nakil vasıtasında 20 ton hamsi balığının mevzuatta yer alan limitlerin altında olması nedeniyle ürüne el konularak idari para cezası işlemi uygulanmıştır. Denetimlerimiz mesai saati gözetilmeksizin devam etmektedir’’ dedi.

Benzin ve motorine bu gece indirim geliyor
EKONOMİ
Benzin ve motorine bu gece indirim geliyor

Çinli yatırımcılar Gaziantep'i radarına aldı
EKONOMİ
Çinli yatırımcılar Gaziantep'i radarına aldı

Gazprom'dan üçüncü çeyrekte 7,8 milyar dolarlık rekor kar
EKONOMİ
Gazprom'dan üçüncü çeyrekte 7,8 milyar dolarlık rekor kar
Senelerdir sürüyorum böyle hava görmedim

"Senelerdir sürüyorum
böyle hava görmedim"

​15 Temmuz Şehitler Köprüsü motosiklet geçişine kapatıldı.
Altın söylentisi yetti

Altın söylentisi yetti

Yüzlerce insan oraya hücum etti
Meteorolojiden fırtına uyarısı: Yarın da devam edecek

Beş yüz parçaya bölünüyor.

İzmir'de sarı fırtına etkili oluyor: Yollar göle döndü.

Komşu terörü mahalleliyi bezdirdi.
Japonya'da 6.4 şiddetinde deprem

Japonya'da 6.4 şiddetinde deprem

Izu Adaları'nın yaklaşık 20 km açıklarında meydana geldi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.