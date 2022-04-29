Liralaşma meyvesini verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın ikinci enflasyon raporunu dün düzenlediği basın toplantıyla kamuoyuna açıkladı. Buna göre Merkez Bankası, 2022 yıl sonu enflasyon tahminini 19.6 puanlık artışla yüzde 23,2’ten yüzde 42,8’a çıkardı. TCMB, bir önceki raporda 80,4 dolar olan ham petrol tahminini 102 dolara; yüzde 24,2 olan gıda enflasyonu tahminini ise yüzde 49’a yükseltti. Enflasyon 2023 için yüzde 12,9 ve 2024 yılı için yüzde 8,3 olarak öngörüldü.

ENFLASYON MAYISTA DÜŞÜŞE GEÇER

Şahap Kavcıoğlu, yılın ilk çeyreğinde küresel emtia fiyatlarındaki güçlü artışın enflasyondaki yükselişin ana belirleyicisi olduğunu söyledi. “Yüksek seyreden taşımacılık maliyetleri gibi arz yönlü unsurlar enflasyon görünümünü olumsuz etkilemeye devam etmektedir. Ancak enflasyonun mayıstan sonra inmeye başlayacağını görüyoruz, olumlu gelişmelerle düşündüğümüzün altında gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz” diye konuştu.

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Şahap Kavcıoğlu

TL CİNSİNDEN TEMİNAT ARTACAK

Dolarizasyonun sürdürülebilir fiyat istikrarına zarar verdiğine dikkati çeken Kavcıoğlu, özellikle Türkiye gibi ülkelerde kur artışlarının enflasyon üzerinde çok büyük bir etkisinin bulunduğunu kaydetti. Kavcıoğlu, “Dolayısıyla geçen yıl sonunda başlattığımız liralaşma, önemli sonuçlar doğurmaya başladı, meyvelerini veriyor” diye konuştu. Liralaşma stratejisinin Merkez Bankası’nın gözden geçirme çalışmasının asli unsuru olduğunu vurgulayan Kavcıoğlu, “TL cinsinden kıymetlerin teminat olarak kullanımını artıracak ek adımlar yakında devreye alınacak” dedi.

TL İLE ÖDEMEYİ ÖNEMSİYORUZ

Hane halkı, firma ve banka bilançolarında milli paranın ağırlığının kalıcı olarak artması ve Türkiye’de tek ödeme aracının Türk Lirası olmasının, liralaşma sratejinin nihai hedefi olduğunu dile getiren Kavcıoğlu, Merkez Bankası olarak liralaşma kapsamında firmaların ödemelerini Türk Lirası ile yapmalarını önemsediklerini vurguladı. Kavcıoğlu, “Para ikamesinin ve dövize endeksleme davranışının parasal aktarımı verimsizleştiren ve enflasyonu artıran zararlarının farkında olarak bu konuda son dönemde atılan adımları değerli buluyoruz” dedi.

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Halkımız bize güvensin

İşsizlik oranlarındaki düşüşe işaret eden Şahap Kavcıoğlu, uygulanan düşük faizli kredilerin ve faiz indirimlerinin öneminin çok daha net şeklide ortaya çıktığını belirtti. Kavcıoğlu, “Türkiye’nin makro ekonomik göstergelerine baktığımızda büyük bir sınavı çok başarıyla verdiğimizi görmekteyiz. Sıkıntımız enflasyon. Bunun için de ciddi ve kararlı tedbirler alarak bu işi en kısa sürede çözecek noktaya geleceğimizi düşünüyoruz. Bu noktada da halkımız bize güvensin. Merkez Bankası olarak kalıcı fiyat istikrarını en kısa sürede sağlayacağımızı çok rahat şekilde ifade edebilirim” şeklinde konuştu.

APİ ile 3 aylık fonlama

Merkez Bankası, liralaşmayı özendirecek şekilde 3 ay vadeli repo uygulamasına geçmeyi planlıyor. Kavcıoğlu, selektif kredilerle ihracat-üretim-yatırımı desteklemek ve Liralaşma Stratejisi kapsamında açık piyasa işlemleri (APİ) kanalının kullanılacağı yeni bir fonlama üzerinde çalışmayı büyük oranda bitirdiklerini ve yakında açıklayacaklarını söyledi. “APİ’de vadenin üç aya çıkarılmasını TL dönüşümü yapan bankalara teşvik anlamında yapmayı planlıyoruz” diyen Kavcıoğlu, mevcut sistemin olduğu gibi devam edeceğini ancak 3 ay vadeli repo ile APİ’de dönüşüme teşvik getireceklerini belirtti.

500 TL banknot iddiasına tepki

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 500 liralık banknot basılacağı iddiasına tepki gösterdi. Kavcıoğlu, “Böyle bir şeyin konuşulduğunu zannetmiyorum. Bir tane arkadaşın ‘Tweet’i ile gündemi bu kadar ciddiye almak doğru değil. Bizim böyle bir hazırlığımız, böyle bir beklentimiz yok, vatandaşın ya da piyasanın böyle bir beklentisi yok” diye konuştu.

Dijital para için hızla çalışıyoruz

TCMB Başkanı Kavcıoğlu, dijital para çalışmalarına yönelik açıklamalarda bulundu. Kavcıoğlu, “Dijital para çalışmalarımız çok ciddi ve hızlı şekilde devam ediyor. Yılın ikinci yarısı farklı testlerimiz ve çalışmalarımız önemli bir noktaya gelecek” diye konuştu.

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EKONOMİ Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı