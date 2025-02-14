Lisanslı depoculuk 12 milyon tona ulaştı

Türkiye’nin hububat başta olmak üzere birçok ürününü modern altyapıya sahip sağlıklı ortamlarda saklamaya imkân sağlayan lisanslı depoların sayısı 225’e ulaştı. 48 il ve 144 ilçede bulunan depoların toplam kapasitesi ise 12 milyon 219 bin 437 tona ulaşmış durumda.

Lisanslı depolar sayesinde depolamaya uygun olan tarım ürünleri sınıf ve kalitelerine göre ayrılarak hem iç pazar satışında hem de ihracatında üreticilerin işlerini kolaylaştırıyor. Depolar aynı zamanda ürünlerin uzun süreli saklanmasına imkan tanıyor. Bu sayede Türkiye'nin ihtiyacı olan tarımsal ürünlerde fiyatların yukarı yönlü hareket etmesine de engel olunabiliyor.





500 ŞİRKETE DEPO KURMA İZNİ

Lisanslı depoculuk faaliyetleri amacıyla kuruluş izni almış olan 500 şirketin tamamının lisans alması durumunda ulaşılması hedeflenen toplam kapasite ise 28 milyon 848 bin 241 ton olarak gösteriliyor. Kuruluş izni alan ancak faaliyetlere başlayamayan şirketler Çankırı, Burdur, Tokat, Ordu, Erzincan, Tunceli, Bayburt, Muş, Ağrı ve Şırnak’ta yeni depoları faaliyete alacaklar. Böylece Türkiye’nin 81 ilinden sadece 20 ilinde lisanslı depo olmayacak. Hedeflerin tamamlanmasının ardından depoların 81 ile yaygınlaştırılması da sağlanacak.





HUBUBATIN ARDINDAN PAMUK

Lisanslı depolarda en fazla buğday, arpa ve mısır depolanırken bu ürünleri 71 bin 500 ton ile pamuk takip ediyor. Pamuğun ardından 13 bin 500 ton ile zeytin, 10 bin ton ile fındık, 4 bin ton ile süt ürünleri, 4 bin ton ile Antep fıstığı ve bin ton ile kuru kayısı takip ediyor. Lisanslı depolarda ürünlerini saklayan üreticiler finansmana daha kolay ulaşırken ihracatta da ürünlerinin sınıflamasıyla bir adım öne çıkıyor.





EN FAZLA DEPO KONYA'DA

12 milyon tonu aşan lisanslı depoculuk faaliyetlerinde en fazla deposu olan il, 50 tane depoya sahip olan Konya olarak gösteriliyor. Türkiye’de bulunan tüm lisanslı depoların yüzde 40’ı yani yaklaşık 5 milyon tonu hububat üretiminin yoğun olduğu İç Anadolu bölgesinde bulunuyor. Konya’nın ardından en fazla lisanslı depo Adana ve Şanlıurfa’da bulunuyor.



