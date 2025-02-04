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Su depolama kapasitesi 3 katına çıktı

Su depolama kapasitesi 3 katına çıktı

Burak Doğan
04:004/02/2025, Salı
G: 4/02/2025, Salı
Yeni Şafak
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Arşiv.

6 Şubat depremleriyle büyük hasar alan Adıyaman'da su sorunu, yeni depo inşaatlarıyla giderildi.

Depremin zarar verdiği Havşeri kaynağından gelen isale hattının 5 kilometrelik bölümü yenilenirken, şehrin su ihtiyacını karşılamak için yeni depolar inşa edildi. Yeni Şafak ekibi, deprem bölgesindeki su depolama tesislerini yerinde inceledi. Mevcut 15 bin metreküplük İndere deposuna ek olarak, üstü açık 7 bin 500 metrekare tabliyeli, 21 bin metreküp kapasiteli yeni bir depo daha yapıldı. Emlak Konut’un başlattığı, DSİ ve Adıyaman Belediyesi’nin koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla, şehrin su depolama kapasitesi üç katına çıkarıldı. Yetkililer, yeni tesislerin Adıyaman’ın su ihtiyacını karşılayacak seviyeye ulaştığını belirtti. Depremin ardından düzenlenen koordinasyon toplantısında, su depolama çalışmaları masaya yatırıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un başkanlık ettiği toplantıya Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere de katıldı. Toplantıda, ilerleyen süreçte şehrin yeni bir su kaynağına ihtiyaç duyması halinde ek projelerin devreye alınabileceği kararlaştırıldı.



#deprem bölgesi
#Adıyaman
#Asrın felaketi

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