Ekonomi LNGlerle 1 milyar dolar tasarruf
TÜRKİYE EKONOMİSİ

LNG’lerle 1 milyar dolar tasarruf

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, (sıvılaştırılmış doğalgaz) LNG’de boru gazına göre maliyetlerin yüzde 30 civarında düştüğünü ve böylelikle geçtiğimiz yıl 1 milyar dolar tasarruf sağlandığını söyledi.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
​LNG’lerle 1 milyar dolar tasarruf
Nur Banu Aras - Fatih Dönmez

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yüzer depolama ve gazlaştırma ünitesi Ertuğrul Gazi gemisinin hizmete başlaması töreni öncesinde bir grup gazeteciye değerlendirmelerde bulundu, gemiye 29 Haziran’da LNG transferinin yapılacağını tekrarladı.

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ERTUĞRUL GAZİ EN BÜYÜK GEMİDEN BİRİ

  • Ertuğrul Gazi’nin Türk bayrağı bandıralı ilk FSRU gemisi olduğunu belirten Dönmez, “3 futbol sahası büyüklüğünde dünyadaki en büyük gemilerden birisi. Bu gemiler, doğal gaz depolama ve gazlaştırma gemisi diye geçiyor. Tam kapasite çalıştığında, 7 milyar metreküp doğal gazı sisteme basma kapasitesine sahip bir gemiden bahsediyoruz. Bu da Türkiye ihtiyacının yüzde 10’undan fazlasına denk geliyor. Sadece boru gazıyla besleme değil, boru gazına alternatif bir kaynak çeşitliliğini de sağlamış olduk” dedi.

“Özellikle yaz aylarında LNG fiyatları boru gazı fiyatlarından avantajlı oluyor. Bu anlamda fiyat avantajlarını, maliyet avantajlarını da kullanma imkanına kavuşmuş olduk” diyen Bakan Dönmez, bunu şöyle açıkladı:

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BORU GAZINA GÖRE YÜZDE 30 UCUZ MALİYET

“LNG fiyatlarında yazın düşük fiyatlar yakalayabiliyoruz ve yakaladığımız düşük fiyatlar bizim ortalama doğal gaz alış maliyetlerimizi, tedarik maliyetlerimizi de düşürmüş oluyor. Nitekim geçtiğimiz yıl da aşağı yukarı LNG’de yüzde 25, yüzde 30’lar civarında boru gazına göre daha ucuz maliyetler yakaladık. Bu da doğal olarak yurt dışına ödeyeceğimiz aynı miktardaki gazın ödeme tutarını da azaltmış oldu. Geçtiğimiz yıl bu kapsamda aldığımız LNG’lerle yaklaşık 1 milyar dolarlık bir tasarruf sağladık.”

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  • Yer altı doğal gaz depolarıyla ilgili projeden de bahseden Dönmez konuşmasına şöyle devam etti: “Türkiye çok büyük bir ülke ve tüketimleri çok fazla olan bir ülke. Hem Tuz Gölü’nde hem de Silivri’de hâlihazırda çalışan ve kapasite genişletme çalışmaları devam eden iki depomuz var. Bu iki depoda 4,5 milyar metreküp kapasiteye ulaştı şu an. Kapasite genişleme çalışmaları tamamlandığında 11 milyar metreküpe ulaşacağız. Hedefimiz, ülkede tüketilen doğal gazın yüzde 20’sini yer altında depolayabilmek."

KARADENİZ'İN GÜNEYBATISINDA POTANSİYEL VAR

Karadenizde yapılan keşiflere değinen Enerji Bakanı Fatih Dönmez, "Toplam 540 milyar metreküpe ulaştık. En son açıkladığımız Amasra-1 kuyusu ilk açıkladığımız sahanın kuzeydoğusunda kalan bir bölgedeydi. Şimdi güneybatısına düşen sahada sismik çalışmalarımız ve değerlendirmeleri devam ediyor. O bölge verimlilik açısından ciddi potansiyel içeren bir bölge" açıklamasında bulundu.

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