Lojistik maliyetleri yüzde 25 arttı

ABD ile İsrail'in İran'a saldırmasının ardından Körfez ülkelerine de yayılan çatışmaların ekonomiye etkisi yakından takip edilirken, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, ham madde tedarikinde yaşanan sıkıntıya dikkat çekti. Avdagiç, "Şu andaki en kritik konu Hürmüz Boğazı. Bizim iş dünyası olarak beklentimiz bir an önce bu gerilimin sulhla sonuçlanması, en azından önce bir ateşkes olması ve hızlıca Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin fiilen başlaması" dedi. Fransa'nın başkenti Paris’te İTO’nun milli katılım gerçekleştirdiği JEC World 2026 Fuarı'nda sorularımızı cevaplandıran Avdagiç, spekülatif alanlarda 119 doları gören petrol fiyatının ABD Başkanı Donald Trump'ın son açıklamasıyla 87 dolar seviyesine geri geldiğini hatırlattı. Avdagiç, gelişmelerden kaynaklı dünyada enflasyonist bir baskı oluşması riskinin ise devam ettiğini kaydetti.

Avdagiç, bunun Türkiye'ye özgü bir durum olmadığını ama Türkiye'ye de etkileri olabileceğini bildirerek, "Ülkemizde özellikle akaryakıt fiyatlarında çok hızlı alınan bir aksiyonla ilk darbede, akaryakıt fiyatları ve buna bağlı olarak başlayabilecek, birbirini tetikleyebilecek bir fiyat artışının önü durduruldu. O sadece teknik anlamda değil, psikolojik açıdan da çok önemli bir hamleydi. Akaryakıt fiyatları arttığı zaman 'Her şey artıyor' diye bir sarmala girebilirdik. Atılan adım önemli ve çok değerliydi. Fevkalade doğru buluyoruz" dedi. Eşel mobil sisteminde bir marj bulunduğuna değinen Avdagiç, şöyle devam etti: "Ümit ederiz ki marjı eritip fiyat artırmak zorunda kalınmaz. Şu andaki bu aşağı doğru dalgalanmayla tekrar sanki o bandın içine girebiliriz gibi duruyor. Biraz yaşayarak göreceğiz. Çünkü karşımızda bu savaşı sürdüren ülkelerin açıkçası net ve belli olmayan, çok da dengeli olmayan bir politikaları var. Bütün bunlara rağmen bir gerçek var ki, Türkiye bir istikrar adası olarak bölgemizde öne çıkmıştır. Burada NATO üyesi olmanın da karşılığını görüyoruz. İki balistik füze NATO'nun imkânlarıyla imha edildi."