Lojman kirasına tasarruf ayarı

Araçlardan kırtasiye ürünlerine, kurum binalarından enerji tasarrufuna kadar birçok alanı kapsayan tedbirler adım adım uygulanıyor. Bu kapsamda tedbirler arasında bulunan lojman kira bedelleri yeniden hesaplanacak. Küçük ölçekli ilçelerden başlanarak tebligatları dağıtılmaya başlanan kira artışları yaklaşık yüzde 500 ila yüzde 750 arasında olacak. 700 TL ile 2 bin TL arasında değişen lojman bedelleri yeniden hesaplanarak ortalama 5 bin ile 12 bin TL aralığında yeni bir kira bedeli oluşturulacak. Ancak lojmanların birçoğunun yakıt bedeli içinde olması dolayısıyla rakamlardaki artışın büyükşehirlerde dahi 13 bin TL'yi geçmeyeceği ifade ediliyor.