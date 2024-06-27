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Ekonomi

Lojman kirasına tasarruf ayarı

Geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren tasarruf tedbirleri kamuda her alanda hissedilmeye başlandı.

Ali Kürşat Büyükada
04:00 - 27/06/2024 Perşembe
Güncelleme: 01:26 - 27/06/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Araçlardan kırtasiye ürünlerine, kurum binalarından enerji tasarrufuna kadar birçok alanı kapsayan tedbirler adım adım uygulanıyor. Bu kapsamda tedbirler arasında bulunan lojman kira bedelleri yeniden hesaplanacak. Küçük ölçekli ilçelerden başlanarak tebligatları dağıtılmaya başlanan kira artışları yaklaşık yüzde 500 ila yüzde 750 arasında olacak. 700 TL ile 2 bin TL arasında değişen lojman bedelleri yeniden hesaplanarak ortalama 5 bin ile 12 bin TL aralığında yeni bir kira bedeli oluşturulacak. Ancak lojmanların birçoğunun yakıt bedeli içinde olması dolayısıyla rakamlardaki artışın büyükşehirlerde dahi 13 bin TL'yi geçmeyeceği ifade ediliyor.

HAZİRANDA ZAMLANACAK

Bölgelere göre rayiç bedelleri üzerinden hesaplamaları yapılacak olan lojmanların fiyatları haziran ayından itibaren zamlanacak. Hesaplamaları yapılacak olan lojmanlar uzmanlar tarafından gerçekleştirilecek. Bu nedenle yeniden hesaplama süresi tüm Türkiye genelinde birkaç ayı bulabilecek. Devlet memurlarının kullanmış olduğu lojmanlara 2022 yılından bu yana uygulanan yüzde 25 kira sınırı ile zam uygulanmıştı.



#tasarruf tedbirleri
#Ekonomi
#Kira
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