Ekonomi LPG ithalatı mayısta yüzde 8,1 arttı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

LPG ithalatı mayısta yüzde 8,1 arttı

Türkiye'nin LPG ithalatı, mayısta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,1 artarak 219 bin 435 ton oldu. LPG ithalatı yapılan ülkeler Cezayir, ABD, Kazakistan, Rusya ve Yunanistan oldu.

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Haber Merkezi AA
LPG ithalatı mayısta yüzde 8,1 arttı
Foto/arşiv

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun mayıs ayına ilişkin "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu"na göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince LPG ithalatı yapılan ülkeler Cezayir, ABD, Kazakistan, Rusya ve Yunanistan oldu.

Bu dönemde, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan LPG ihracatı ise yüzde 46,3 artarak yaklaşık 32 bin 204 tona yükseldi. İhracat, Lübnan, Marshall Adaları, İsviçre, İngiltere, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bulgaristan ve Türkiye Serbest Bölgeleri'ne yapıldı.

LPG üretimi de aynı dönemde yüzde 13,1 artarak 98 bin 532 ton oldu.

Dağıtıcı lisansı sahiplerince mayısta toplam LPG satışı yaklaşık 330 bin 177 ton olarak gerçekleşti.

Yıllık bazda otogaz satışı yüzde 32,5, dökme LPG satışı yüzde 11,6 artarken, tüplü LPG satışı yüzde 13,7 azaldı. Böylece iç piyasada toplam LPG satışı yüzde 21,6 artış gösterdi.

Söz konusu ayda satışlarda yüzde 81,9 pazar payıyla otogaz birinci sırada yer aldı. Bunu, yüzde 16 ile tüplü LPG ve yüzde 2,1 ile dökme LPG izledi.

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