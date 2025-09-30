Yeni Şafak
LPG ithalatı temmuzda yıllık bazda yüzde 3,4 arttı

16:5730/09/2025, Salı
AA
Türkiye'nin LPG ithalatı, temmuzda geçen senenin aynı ayına göre yüzde 3,4 artarak 317 bin 290 ton oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun temmuz ayına ilişkin "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu"na göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince Cezayir, Rusya, ABD, Gürcistan ve Hırvatistan'dan LPG ithalatı yapıldı.

LPG ithalatı, temmuzda geçen senenin aynı ayına göre yüzde 3,4 artarak 317 bin 290 ton olarak gerçekleşti.

Bu dönemde, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan LPG ihracatı ise yüzde 115 artarak 38 bin 607 ton oldu.

Temmuz satışlarında oto gaz birinci sırada yer aldı

İhracat, Ukrayna, Birleşik Arap Emirlikleri, İsviçre, Yunanistan, KKTC, Romanya, Bulgaristan, Marshall Adaları, Lübnan ve Türkiye serbest bölgeleri olmak üzere 10 ülke ve bölgeye yapıldı.

LPG üretimi ise aynı dönemde yüzde 2 artarak 89 bin 359 ton olarak gerçekleşti.

Dağıtıcı lisansı sahiplerince temmuzda geçen senenin aynı ayına göre yapılan toplam LPG satışı, yaklaşık 357 bin 527 ton olarak hesaplandı.

Temmuz satışlarında yüzde 83,6 pazar payıyla oto gaz birinci sırada yer aldı. Bunu, yüzde 13,8 ile tüplü LPG ve yüzde 2,6 ile dökme LPG satışları izledi.




