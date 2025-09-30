Yeni Şafak
Enerji ithalatı faturası ağustosta yıllık bazda yüzde 8,9 azaldı

Enerji ithalatı faturası ağustosta azaldı
Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,9 azalarak 4 milyar 831 milyon 526 bin dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığınca oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, ağustosta Türkiye'nin toplam ithalatı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,9 azalarak 25 milyar 939 milyon 978 bin dolar olarak belirlendi.

Bu tutarın 4 milyar 831 milyon 526 bin dolarlık kısmını, enerji ithalatı olarak özetlenen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu.

Geçen yıl ağustosta bu rakam 5 milyar 306 milyon 139 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Böylece enerji ithalatı tutarı yıllık bazda yüzde 8,9 azaldı.

Bu dönemde ham petrol ithalatı ise yüzde 8,6 artarak 2 milyon 877 bin 45 tona yükseldi.




