İkinci el araba alırken dikkat: Bu otomobil modelleri alıcısının elinde kalıyor

1 /11 Otomobil tutkunları için uyarı: Pufiduf’un paylaştığı verilere göre bazı araçlar, satın alındıktan sonra pişmanlık kaynağı olabiliyor. İkinci el piyasasında en zor satılan modeller listesi yayımlandı. İşte, sahiplerini uzun süre bekleten araçlar...

2 /11 TOYOTA: Urban Cruiser, Carina, Corona

3 /11 SAAB: 9.3, 9.5 ROVER: 25, 45, 316, 416

4 /11 BMW: 3.16ti

5 /11 FIAT: İdea

6 /11 HYUNDAI: i40, i55

7 /11 AUDI: 80 Series

8 /11 OPEL: Omega

9 /11 NISSAN: Maxima

10 /11 VOLVO: C30



