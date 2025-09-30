Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Otomotiv
İkinci el araba alırken dikkat: Bu otomobil modelleri alıcısının elinde kalıyor

İkinci el araba alırken dikkat: Bu otomobil modelleri alıcısının elinde kalıyor

13:3830/09/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

İkinci el araba alacaklar bu listeye bakmadan karar vermeyin. Araç piyasası birçok kişi tarafından yakından takip ediliyor. Ancak ikinci el otomobil piyasasında bazı modellerin el değiştirmesi diğerlerine göre çok daha uzun sürüyor. Uzmanlar, bu modelleri satın almayı düşünenlere “bir kez daha düşünün” uyarısında bulundu.

Otomobil tutkunları için uyarı: Pufiduf’un paylaştığı verilere göre bazı araçlar, satın alındıktan sonra pişmanlık kaynağı olabiliyor. İkinci el piyasasında en zor satılan modeller listesi yayımlandı. İşte, sahiplerini uzun süre bekleten araçlar...

TOYOTA: Urban Cruiser, Carina, Corona

SAAB: 9.3, 9.5

ROVER: 25, 45, 316, 416

BMW: 3.16ti

FIAT: İdea

HYUNDAI: i40, i55

AUDI: 80 Series

OPEL: Omega

NISSAN: Maxima

VOLVO: C30



VOLKSWAGEN: Lupo

#araba
#ikinci el araç
#otomobil
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TÜPRAŞ temettü 2. taksit ödemesi ne zaman yatacak, ne kadar ödenecek?