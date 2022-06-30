Ekonomi LPG ithalatında yüzde 17lik artış
İŞ DÜNYASI

LPG ithalatında yüzde 17'lik artış

Türkiye'nin LPG ithalatı, nisanda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17 artarak 263 bin 237 ton oldu Söz konusu ayda satışlarda yüzde 80,8 pazar payıyla otogaz birinci sırada yer aldı. Bunu, yüzde 16,4 ile tüplü LPG ve yüzde 2,8 ile dökme LPG izledi.

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Haber Merkezi AA
LPG ithalatında yüzde 17lik artış
Foto/arşiv

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun nisan ayına ilişkin "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu"na göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince LPG ithalatı yapılan ülkeler Cezayir, ABD, Rusya, Kazakistan, Yunanistan ve Irak oldu.

Bu dönemde, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan LPG ihracatı ise yüzde 664,7 artarak yaklaşık 51 bin 305 tona yükseldi. İhracat, Birleşik Arap Emirlikleri, Tunus, Lübnan, Romanya, İngiltere, Bulgaristan, Yunanistan ve Türkiye Serbest Bölgeleri'ne yapıldı.

LPG üretimi de aynı dönemde yüzde 4,8 artarak 87 bin 781 ton oldu.

Dağıtıcı lisansı sahiplerince nisanda toplam LPG satışı yaklaşık 277 bin 450 ton olarak gerçekleşti.

Yıllık bazda tüplü LPG satışı yüzde 19,4, dökme LPG satışı yüzde 7,9, otogaz satışı yüzde 1,2 azaldı. Böylece iç piyasada toplam LPG satışı yüzde 3,1 düşüş gösterdi.

Söz konusu ayda satışlarda yüzde 80,8 pazar payıyla otogaz birinci sırada yer aldı. Bunu, yüzde 16,4 ile tüplü LPG ve yüzde 2,8 ile dökme LPG izledi.

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